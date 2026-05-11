Hantavirüs tahliyesi

Ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı ‘MV Hondius’ adlı yolcu gemisi, mahsur kalan yolcuları tahliye etmek üzere dün sabah saatlerinde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife kentinde bulunan Granadilla de Abona Limanı yakınlarına ulaştı.

TRANSFER 10 DAKİKA SÜRDÜ

Güneş doğduktan sonra kıyıdan uzakta demirleyen gemiden yaklaşık 150 yolcunun tahliyesi için askeri polis botları devriye gezdi. Ardından sağlık ekipleri herkesi virüs belirtileri açısından kontrol etmek için gemiye çıktı. Tenerife’deki Candelaria hastanesinde ise düzinelerce yoğun bakım uzmanı hazır bekledi. İlk olarak 14 İspanyol vatandaşı gemiden indi. Ardından Hollandalı, Yunan ve Alman yolcular ve mürettebatın bir kısmı tahliye edildi. İspanyol yetkililer, liman ile Tenerife Güney Uluslararası Havalimanı arasındaki transfer süresinin yaklaşık 10 dakika olduğunu belirtti. Son tahliye uçuşunun bugün Avustralya’ya gitmesi bekleniyor.

GEMİ HOLLANDA’YA DÖNECEK

MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia kentinden Atlantik üzerinden Cape Verde’ye doğru yola çıkmıştı. Gemide bulunan bir Hollandalı çift ve bir Alman kadın hayatını kaybederken, bazı yolcular da genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşan nadir hastalığa yakalanmıştı. Yaklaşık 30 mürettebat üyesi, gemiyi Hollanda’ya geri götürmek için gemide kaldı.