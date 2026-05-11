Hantavirüs semptomları tahliye edilen yolcular arasında yayılıyor: DSÖ alarma geçti! ABD ve Fransa hastalık izleme uygulamalarına başladı

Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken hantavirüs salgınının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilen yolcuların ülkelerine dönüşü, birçok ülkede sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Salgının ardından ABD, Fransa, İspanya ve Hollanda’da karantina ve gözetim uygulamaları devreye alındı.

Yetkililer, hantavirüsün yakın temas yoluyla bulaşabilmesi nedeniyle tahliye edilen yolcuların yakından izlendiğini duyurdu. DSÖ verilerine göre virüs nedeniyle gemide 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişide ise hastalık tespit edildi.

ABD’DE KARANTİNA MERKEZİ DEVREYE ALINDI

İspanyol sağlık yetkilileri, gemide bulunan 17 ABD'li yolcunun pazar gecesi ABD’ye doğru yola çıktığını ve pazartesi sabahı erken saatlerde Nebraska’ya ulaşmalarının beklendiğini açıkladı. Yolcuların, ABD hükümeti tarafından finanse edilen tek ulusal karantina merkezi olan Omaha’daki Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesindeki Ulusal Karantina Birimi’ne sevk edileceği bildirildi.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD hükümetine ait tıbbi uçakla taşınan yolcuların Offutt Hava Kuvvetleri Üssü’ne indirileceği belirtildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, yolcuların gönüllü doktor ve hemşirelerden oluşan ekip tarafından 24 saat boyunca gözlem altında tutulacağı kaydedildi.

Uçakta bulunan yolculardan ikisinin özel biyolojik güvenlik ünitelerinde seyahat ettiği ifade edildi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, yolculardan birinde hafif semptomlar görüldüğünü, diğer yolcunun ise Andes virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CDC EKİPLERİ YOLCULARLA GÖRÜŞTÜ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) epidemiyologlar ve uzmanlardan oluşan ekiplerin, gemi Kanarya Adaları açıklarında demirlediğinde ABD'li yolcularla görüştüğü bildirildi. Sağlık ekiplerinin yolcular üzerinde maruz kalma risk değerlendirmeleri yaptığı belirtildi.

BBC'nin haberinde, Omaha’daki karantina ünitesinin, sürekli hava tahliyesi sağlayan bireysel havalandırma sistemlerine sahip 20 adet tek kişilik odadan oluştuğu bilgisi verildi. Merkezin özellikle ciddi bulaşıcı hastalıklara maruz kalan kişilerin güvenli şekilde izlenmesi amacıyla tasarlandığı ifade edildi.

Nebraska Medicine yetkilileri, virüs testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen yolcunun özel biyolojik güvenlik ünitesine alınacağını duyurdu. Diğer yolcuların ise değerlendirme ve gözlem amacıyla Ulusal Karantina Birimi’nde tutulacağı kaydedildi.

Biyolojik güvenlik merkezinin daha önce Ebola virüsü taşıyan ABD vatandaşları için kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Aynı merkezde 2020 yılında COVID-19 teşhisi konulan ilk Amerikalı hastalardan bazılarının tedavi edildiği hatırlatıldı.

ABD’DE TEMASLI TAKİBİ BAŞLATILDI

Georgia, Kaliforniya ve Arizona dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerde sağlık birimleri, salgın ortaya çıkmadan önce gemiden ayrılarak ülkelerine dönen ABD vatandaşlarını takip etmeye başladı. Yetkililer, bu kişilerin sağlık durumlarının yakından izlendiğini açıkladı.

CDC Geçici Direktörü Jay Bhattacharya, pazar günü CNN’in State of the Union programında yaptığı açıklamada, 24 Nisan’da gemiden inen 7 ABD'linin ticari uçuşlarla ABD’ye döndüğünü söyledi. Bhattacharya, yolcuların seyahat sırasında herhangi bir semptom göstermediğini belirterek bu nedenle diğer yolcular için ek bir uyarı yapılmadığını ifade etti.

CDC’nin cuma günü yaptığı açıklamada ise olası yeni vakalara karşı izleme çalışmalarının sürdüğünü duyurularak, “Şu anda ABD halkı için risk son derece düşük seviyede kalmaktadır” denildi.

YUNAN VATANDAŞINA 45 GÜNLÜK KARANTİNA

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "MV Hondius" gemisinin yolcuları arasında bulunan Yunanistan vatandaşı, C-27 tipi askeri nakliye uçağıyla Elefsina Askeri Havaalanı'na getirildi. Şahıs, havaalanından ambulansla götürüldüğü Atina'daki Attikon Hastanesi'nde karantina altına alındı. Herhangi bir semptomu olmadığı belirtilen hastanın hantavirüs tehlikesine karşı tedbiren 45 gün karantinada kalması öngörülüyor.

FRANSA’DA SEMPTOM GÖSTEREN YOLCU İZOLE EDİLDİ

Fransa’ya tahliye edilen yolculardan birinin uçuş sırasında semptom göstermesi üzerine Fransız yetkililer acil izolasyon kararı aldı. Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, Tenerife’den Paris’e giden özel uçakta bir yolcuda belirtiler ortaya çıktığını açıkladı.

Le Monde'un bildirdiğine göre Lecornu, bu nedenle MV Hondius’tan tahliye edilen beş kişinin “bir sonraki duyuruya kadar derhal sıkı izolasyona alındığını” söyledi. Fransız vatandaşlarının, Kanarya Adaları açıklarında demirleyen Hollanda bandıralı gemiden tahliye edilen 90’dan fazla turist arasında bulunduğu bildirildi.

Le Bourget Havalimanı’na inen yolcuları kişisel koruyucu ekipman giyen sağlık görevlilerinin karşıladığı görüldü. Yolcuların daha sonra ambulanslarla Paris’teki Bichat Hastanesi’ne sevk edildiği aktarıldı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, tahliye edilen kişilerin 72 saat karantinada tutulacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, kapsamlı sağlık değerlendirmelerinin ardından yolcuların 45 gün boyunca ev izolasyonunda kalmalarının isteneceği kaydedildi.

İSPANYA VE HOLLANDA’DA GÖZETİM SÜRÜYOR

Tenerife’den Madrid’e getirilen 14 İspanyol vatandaşının başkentteki bir askeri hastanede zorunlu karantinaya alındığı bildirildi. İspanyol sağlık yetkilileri, yolcuların belirti gösterip göstermediğine ilişkin düzenli sağlık kontrolleri yapıldığını duyurdu.

Gemiden tahliye edilen yolcular ve mürettebattan oluşan 26 kişilik başka bir grubun da Hollanda’ya ulaştığı açıklandı. Bu grubun içinde sekiz Hollanda vatandaşının bulunduğu belirtildi.

Sağlık kurumları, Andes virüsünün yakın temas yoluyla bulaşabilmesi nedeniyle yolcuların hareketlerinin ve temaslarının detaylı biçimde incelendiğini kaydetti. Yetkililer, karantina sürelerinin yolcuların sağlık durumuna göre netleşeceğini bildirdi.