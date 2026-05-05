×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hantavirüs gemisinin akıbeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hantavirüs#MV Hondius#Kanarya Adaları
Hantavirüs gemisinin akıbeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 15:23

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakasından 3 kişinin hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisi MV Hondius'un karaya yanaşmasına izin verildi. İspanya, "insani zorunluluk" gereği geminin Kanarya Adaları'na demirlemesini kabul etti.

Haberin Devamı

İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, basına yaptığı açıklamada, 3'ünün yaşamını yitirdiği 7 hantavirüs vakasının tespit edildiği, 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bayraklı yolcu gemisinin, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesiyle Kanarya Adaları'na gelmesine müsaade edeceklerini duyurdu.

Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu, yardım edilmesinin "insani zorunluluk" olduğunu belirterek, Kanarya Adaları'ndaki sağlık sisteminin ve hastanelerin böyle bir duruma karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütünün rehberliğinde yapılacak." dedi.

Hantavirüs gemisinin akıbeti belli oldu

Haberin Devamı

GEMİDE İNCELEME YAPILACAK

Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, bugün yaptığı açıklamada, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Yetkililer, kapsamlı soruşturma, tam bir epidemiyolojik inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdiler." demişti.

Gözden KaçmasınKazakistan’da patlama: 2 ölü, 5 yaralıKazakistan’da patlama: 2 ölü, 5 yaralıHaberi görüntüle

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Gözden KaçmasınTrump İran savaşı için tarih verdi: 8 gemi imha edildiTrump İran savaşı için tarih verdi: '8 gemi imha edildi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hantavirüs#MV Hondius#Kanarya Adaları

BAKMADAN GEÇME!