Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları'na ulaştı: 'Emsalsiz' tahliye operasyonu

Yerel saatle 06.00 civarında (TSİ 08.00) limana giriş yapan geminin demirlemesinin ardından yolcuların tahliyesine başlandı.

İspanya İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının verdiği bilgiye göre, Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı askerlerin kontrolünde gerçekleştirilecek tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebat, gemide sağlık kontrolünden geçirilecek.

OPERASYON İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINDI

İspanyol hükümeti, havalimanına transferin mümkün olduğunca hızlı ve güvenli yapılmasını sağlamak için yolcuların uçakları hazır edilene kadar gemiden ayrılmayacağını, ilk 14 İspanyol yolcunun gemiden ineceğini, tüm yolcuların ülkelerine gönderileceğini, transfere dahil tüm personelin "FFP2" tipi yüz maskesi takacağını, yolcu bagajlarının torbalara konulacağını açıkladı.

İspanyol askeri polisi ile afet müdahale ekipleri limanda geniş güvenlik alanı oluşturdu. Yetkililer, kıyı şeridine erişimi sınırlandırırken, yolcuların kontrollü şekilde tahliye edilmesi için büyük karşılama çadırları kurdu.

Adada panik yaratan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus da ​​​​​​​Tenerife'de bulunuyor.

'EMSALSİZ' OPERASYON

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, operasyonu “emsalsiz” olarak nitelendirdi. Kanarya Adaları Cumhurbaşkanı ise tüm yolcu ve mürettebat adadan ayrılana kadar “rahat etmeyeceğini” söyledi. Yetkililer, tahliye sürecinin uluslararası sağlık protokollerine uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

YÜKSEK RİSKLİ YOLCULAR ÖZEL UÇAKLARLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

İspanyol makamları, yolcuların milliyetlerine göre gruplandırılarak küçük teknelerle kıyıya taşınacağını bildirdi. Tahliye edilen kişilerin daha sonra özel otobüslerle Tenerife’deki ana havalimanına götürüleceği kaydedildi. Sağlık riski nedeniyle “yüksek riskli temaslı” kabul edilen yolcuların, ülkelerine gönderilecek özel uçaklara bindirileceği ifade edildi.

AB HAVA AMBULANSI GÖNDERECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İspanya'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaptığı talep üzerine bir hava ambulansının Norveç'ten hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinin ulaştığı Tenerife kentine gideceğini açıkladı.

X hesabından yaptığı açıklamada, hantavirüs vakaları tespit edilen yolcu gemisinden tahliyeleri desteklemek ve daha fazla yardım sağlamak için AB üyesi ülkeler ve ortaklarla yakın koordinasyonu sürdürdüklerini belirten Lahbib, sahada koordinasyonu desteklemek üzere bir AB irtibat görevlisinin bulunduğunu, Birliğin ek kapasitelerinin de hazırda bekletildiğini kaydetti.

GEMİDE 142 YOLCU BULUNUYOR

Gemide Filipinler'den 38 (hepsi mürettebat), İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan beşer, Kanada ve Avustralya'dan dörder, Türkiye'den 3, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan ikişer, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ile Guatemala'dan birer olmak üzere toplam 147 kişi yolculuk yapıyor.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.





HANTAVİRÜS'ÜN ÖZELLİKLERİ

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

