Hanna alarmı

Eyaletin güneydoğu kıyılarında kasırga uyarısı yapıldı. Corpust Christi kentinin de içerisinde olduğu Port Mansfield’den Mosquite Bay’e kadar uzanan yaklaşık 270 kilometrelik kıyı şeridinde alarm verildi. Hava tahmincilerine göre rüzgâr saatte 100 kilometre hızla esiyor. Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezi, tropik fırtına Gonzalo’nun Karayip Denizi’ne yaklaştığını ve merkezinin ada ülkesi Trinidad ve Tobago’nun 460 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. Yetkililer, saatte 65 kilometre hızla esen rüzgârlara sahip Gonzalo sebebiyle Windward Adaları sakinlerine “Fırtınayı takip edin” uyarısını yaptı.