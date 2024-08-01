Haniye'yi vuran silah nereden ateşlendi? İran ve İsrail'den karşılıklı iddialar...

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Hamas'ın Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye Tahran'da kaldığı konutta suikaste uğrayarak şehit edildi. Haniye Tahran'da İran'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etmek için bulunuyordu. Hamas Lideri, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney ile de görüşme gerçekleştirmişti. Daha sonra Haniye'nin İranlı gazilere ait olduğu bir konuta geçtiği ve bu konuttaki dairesine yapılan füze saldırısı sonucu Haniye'nin hayatını kaybettiği belirtildi.



İRAN MEDYASI: SALDIRI İRAN DIŞINDAN



Suikastın nasıl gerçekleştiği ile ilgili soru işaretleri ortadan kalkmış değil. Devrim Muhafızları Haniye'nin Tahran saatiyle saat 02:00'de kaldığı konutta koruması ile birlikte vurularak öldüğünü doğrulamıştı. İran Faes Haber Ajansı da saldırın havadan atılan akıllı bir füze ile gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ajansın haberine göre saldırıda Tahran'ın kuzeyinde bulunan Haniye'nin kaldığı konut hedef alındı. Tahran yönetimine yakın haber kuruluşları da füzenin İran dışından atıldığını iddia etti. Hatta bazı medya kuruluşları füzenin üçüncü bir ülkeden atıldığı belirtildi.

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İSRAİL MEDYASI: FÜZE İRAN'DAN ATILDI



Ancak İsrail medyası suikast ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Sky News Arabia'nın İsrailli medya kuruluşu Chanel 12'ye dayandırdığı haberine göre Haniyeh'i vuran füze İran dışından değil içinden ateşlendi. Haberde İran medyasının verdiği bilgilerin analiz edildiği ve saldırının uçaktan atılan bir füze ile gerçekleştirilmediği sonucuna varıldığı iddia edildi.

Haniye'nin Tahran'da kaldığı bina.

İsrailli Kanal 10 ve İsrael National News haber siteleri de saldırının İsrail yapımı Spike füzesi ile yapılmış olabileceğini dile getirdi. İsrailli Rafael firması tarafından üretilen anti-personel ve tank savar füzesi olan Spike'ın 25 km menzili bulunuyor. Omuzdan atılabilecek şekilde tasarlanan Spike füzelerinin araçtan, helikopterden ya da denizden atılabilen versiyonları mevcut.

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İsrail medyası suikastı gerçekleştiren füzenin İran içinden ateşlendiğini iddia ediyor.

HAMAS LİDERLERİNE SUİKASTLER



Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikasti henüz üstlenen olmadı. Ancak saldırıyı yaptığı düşünülen İsrail suikasti reddetmedi. Hamas siyasi büro şegi İsmail Haniye 2017 yılından bu yana görevi sürdürüyordu. İsrail Hamas yöneticilerine daha önce defalarca suikast düzenledi. Ocak 1996'da İsrail, Gazze'nin Beyt Lahiya kentinde Hamas'ın askeri lideri Yahya Ayyaş'ı öldürdü. Haniye'nin selefi Meşal ise 1997'de İsrail'in zehirli saldırısından sağ kurtulmuştu. Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yassin, 2004 yılında Gazze'ye yapılan İsrail saldırısında öldürüldü. Aynı yıl Hamas'ın kurucularından Abdülaziz el-Rantisi de Gazze'de helikopter saldırısı ile hayatını kaybetti. Ocak 2024 tarihinde ise Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri, Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

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İsrail medyası saldırının Spike füzesi ile gerçekleştirildiğini iddia ediyor.