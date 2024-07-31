Haniye son olarak İran Devlet Başkanı'nın yemin töreninde görüntülendi

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye, Tahran temasları kapsamında yemin töreni öncesinde Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Haniye görüşmede, İran halkının güvenini kazandığı için tebrik ettiği Pezeşkiyan'a Gazze'deki son durum hakkında bilgi vermişti. Pezeşkiyan ise İran'ın Filistin halkına desteğini bir kez daha dile getirmişti.



"BİR KEZ DAHA İRAN'IN DESTEĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK"



Haniye, daha sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilmişti. Pezeşkiyan ile görüşmesine değinen Haniye, "Filistin ve direniş güçleri konusunda bir kez daha İran'ın güçlü desteğini ve duruşunu görmüş olduk. Bu duruşunuzdan dolay gurur duyduk" ifadelerini kullanmıştı.

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