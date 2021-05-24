Hamilerine değil kendine güven

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte ‘uçak gemisi’ olarak adlandırılan Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, İstanbul Sedef Tersanesi’ndeki incelemeleri sırasında yaptığı konuşmada Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan sorunlara dikkat çeken Akar, Türkiye’nin sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, Yunanistan’la konuşarak barış içinde çözülmesinden yana olduğunu yineleyerek, şunları söyledi:

SÜRECİ SABOTE EDİYOR

“Ancak Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle bu yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Dün Ermenistan, bugün Yunanistan kendilerine göre birtakım iddialarda bulunuyorlar. Türkiye’ye ‘yayılmacı’ diyenler tarihe baksınlar. 1821 ve günümüze kadar olan gelişmelere, haritaya baksınlar. Orada kimin yayılmacı olduğu, kimin nasıl yayıldığı çok açık ve net şekilde görülmektedir. Bu gerçekler ortada dururken Türkiye’yi ‘yayılmacılıkla’ suçlamak, Türkiye’yi bir tehdit olarak göstermek büyük bir yanlıştır. Yunan komşularımız kendilerine güvensinler, hamilerine değil.”

HAREKATLÂRIN BİLANÇOSU

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekâtlarıyla da ilgili bilgi veren Akar, “Söz konusu harekâtlarda 124 terörist, 1 Ocak’tan bugüne kadar da 1107 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralar, dereler, tepeler Mehmetçik tarafından tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor” dedi. PKK ile YPG arasında fark olmadığını da ifade eden Akar, buna örnek olarak YPG’nin başı olarak Suriye’de görev yapan terörist Sofi Nurettin’in Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirilmesini örnek gösterdi.

KOMUTANLARLA KORVETLERİ İNCELEDİ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile dün ,TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ile Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Akar, komuta kademesiyle birlikte, İstanbul Sedef Tersanesi’nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nde incelemelerde bulundu. Tersane yetkililerinden çalışmalara ilişkin brifing alan Akar ve komutanlar, TCG Anadolu inşasında görevli personelle bir araya geldi.

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