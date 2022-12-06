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Hamile taklidi yapan kadının karnından çıkanlar hayrete düşürdü...

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#Çin#Iphone#Kaçakçılık
Hamile taklidi yapan kadının karnından çıkanlar hayrete düşürdü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 18:01

Hamile numarası yaparak girdiği havalimanında yakayı ele veren kaçakçı kadının karnından çıkanlar herkesi şaşırttı. Sahte hamile maketi giyen kadın polislere 4 aylık hamile olduğunu iddia etmeye çalıştı.

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Çin’in Zhuhai şehrinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Vergisiz daha ucuza aldığı elektronik aletleri sahte hamile karnına saklayan genç kadını polisler yürüyüşünden tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Hamile taklidi yapan kadının karnından çıkanlar hayrete düşürdü...

Güvenlik kamerası görüntülerinde gümrük memuru kadının anormal duruşunu fark ederek yanına gidiyor.

Hamile taklidi yapan kadının karnından çıkanlar hayrete düşürdü...

Kadın yaklaşık 5-6 aylık hamile olduğunu ancak göbeğinin normalden büyük olduğunu iddia etmeye çalışsa da deneyimli ekipler kadını incelemeye alıyor.

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Hamile taklidi yapan kadının karnından çıkanlar hayrete düşürdü...

Yetkililer kadını bir tarayıcıdan geçirdikten sonra, hamile olmadığı ortaya çıktı. Kadın sahte hamile göbeğine, 100'den fazla bilgisayar işlemcisi ve dokuz iPhone cep telefonu yerleştirmişti.

Hamile taklidi yapan kadının karnından çıkanlar hayrete düşürdü...

El koyulan eşyaların ardından kadının tutuklandığı kaydedildi.

Benzer olay 2017’de tekrar yaşanmıştı. Yüksek vergi tarifesinden kaçınmak isteyen Çinliler elektronik eşyalarını Hong Kong ve Makao gibi düşük vergili komşu ülkelerden almayı tercih ediyor.

 

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#Çin#Iphone#Kaçakçılık

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