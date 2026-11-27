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26 yaşındaki Rebecca Taylor, hamileliği nedeniyle götürüldüğü doktor randevusundan cezaevi aracıyla dönerken görevlilerin yemek almak için durduğu sırada aracıyla kaçtı.

New Mexico Ceza İnfaz Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aracın ve mahkum tulumunun daha sonra ele geçirildiğini ancak Taylor'ın hala "kaçak" olduğunu kaydetti.

Firari mahkum Rebecca Taylor

HAMİLE OLDUĞU İÇİN KELEPÇE TAKILMAMIŞ

BBC'nin haberine göre açıklamada, Taylor'ın çok sayıda hırsızlık ve haneye tecavüz suçlamasıyla cezaevine girdiği belirtilerek, bulunması için geniş çaplı arama başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan yerel basında, Taylor'ın hamileliğinin ileri aşamada olması nedeniyle araçta kelepçeli olmadığı ifade edildi.