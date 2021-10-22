Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor

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Nisan 2020'de, SARS-CoV-2 ilk kez yayılmaya başladığında, Boston Massachusetts General ve Brigham ve Women'daki iki hastanede araştırmacılar, hastalığa yakalanmış hamile hastalardan kan ve plasenta örnekleri toplamak için Kovid ünitelerinde doğumlara katılmaya başladılar.



O zamandan beri, Moderna veya Pfizer Kovid aşısı yapılan düzinelerce hastadan alınan örnekleri de barındıran bu biyolojik depo, şimdi hamilelik sırasında aşılara ve koronavirüs enfeksiyonuna verilen tepkiyle ilgili önemli soruları yanıtlamaya yardımcı oluyor.

ERKEK YETİŞKİN, ÇOCUK VE BEBEKLERİ KADINLARDAN DAHA ÇOK ETKİLİYOR



Science Translational Medicine'de yayınlanan iki çalışmada, hamile ve emziren kadınların hem aşıya hem de enfeksiyona karşı güçlü antikor tepkileri oluşturduğu ifade edildi. Cesaret verici veriler pandeminin kalıcı gizemlerinden birine dair yeni ipuçları ile geldi. Covid-19 erkek yetişkinleri, çocukları ve bebekleri kadınlardan daha fazla vuruyor.



ANNENİN ENFEKSİYON TEPKİSİNE BEBEĞİN CİNSİYETİ KARAR VERİYOR



Yale Üniversitesi'nden immünolog Akiko Iwasaki, "Burada çarpıcı olan, erkek bebek taşıyan annelerin koronavirüse karşı çok daha düşük antikor seviyelerine sahip olması. Bunun ilginç yanı, bebeğin cinsiyetinin annenin viral bir enfeksiyona nasıl tepki vereceğini belirleyebileceği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.



Pandeminin ilk günlerinden bu yana epidemiyolojik çalışmalar koronavirüs hastalarında cinsiyet farklılıklarına işaret ediyor; erkekler kadınlardan daha ağır hastalanıyor ve daha sıklıkla ölüyor. Son bir buçuk yıldır, Iwasaki gibi bilim insanları bunun nedenini anlamaya çalışıyorlar.



ERKEK FETÜS DAHA DAYANIKSIZ



Geçen Ağustos ayında Iwasaki’nin ekibi, erkeklerin ve kadınların çok farklı bağışıklık tepkileri oluşturduğunu gösteren bir çalışma yayınladı. Erkeklerin savunmaları yavaş bir artış eğilimi gösteriyor, ancak daha sonra "sitokin fırtınası" olarak bilinen tehlikeli bir aşırı reaksiyona yol açabilen daha fazla pro-inflamatuar moleküller üretiyor.

Boston araştırmacıları, 38 hamile Kovid hastasından alınan anne kanı, kordon kanı ve plasentaları inceledi. Plasenta, bir fetüs için oksijen ve besin sağlayan yaşam destek sistemidir; annenin değil, gelişmekte olan embriyonun hücrelerinden büyür. Araştırmacılar, Kovid enfeksiyonuna yanıt olarak erkek plasentaların, dişi fetüsleri destekleyen plasentalardan daha fazla proinflamatuar bağışıklık aktivasyon genlerini çalıştırdığını buldu.



Harvard Tıp Fakültesi doğum uzmanı Andrea Edlow, “Bu artan bağışıklık aktivasyonu erkek fetüslerin SARS-CoV-2'yi savuşturmasına yardımcı olabilir, ancak ortaya çıkan iltihaplanma da risk oluşturabilir.” dedi.



ANNE FETÜS ERKEKSE DAHA AZ ANTİKOR ÜRETİYOR



Araştırmada daha açık ve şaşırtıcı görünen şey, bu değişikliklerin annenin bağışıklık sistemini nasıl beslediğiydi. Kovid bulaşmış hastalar, fetüsleri erkekse daha az antikor üretti. Ayrıca bu koruyucu antikorların çok daha azını gelişmekte olan erkek bebeklere aktardılar.



Iwasaki, “Anne enfeksiyonunun fetüsü önemli ölçüde etkileyebileceğini biliyorduk, ancak bu, fetüs ile anne arasında karşılıklı konuşma olduğu anlamına geliyor. Bu heyecan verici çünkü düşünmeye alıştığımız şeylere ekstra bir boyut katıyor." dedi.