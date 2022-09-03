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Hamile kadını sezeryana aldı, bebeğin küçük olduğunu görünce karnını dikip geri gönderdi

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#Hindistan#Sezeryan#Doğum
Hamile kadını sezeryana aldı, bebeğin küçük olduğunu görünce karnını dikip geri gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 09:59

Hindistan'da beklenen doğum tarihinden 3 ay önce sezeryana alınan ve bebeğin küçük olduğu fark edildikten sonra karnı yeniden dikilip eve gönderilen kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Skandal olay ülke çapında tepkilere neden olurken, yerel halk hastane önünde toplanarak hatayı yapan doktoru protesto etti.

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Sıradışı olayların ülkesi Hindistan yine ilginç bir olayla dünya gündemine taşındı. Hindistan'ın Assam eyaletinde yaşayan ve şiddetli sancılar çeken hamile bir kadın gittiği Karimganj Hastanesi'nde sezeryana alındı. Ancak doğumhanede yaşananlar büyük bir kabusa dönüştü ve ülke çapında tepkilere neden oldu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Beklenen doğum tarihi Aralık olmasına rağmen 22 Ağustos'ta doğuma alınan kadın şimdi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Hamile kadını sezeryana aldı, bebeğin küçük olduğunu görünce karnını dikip geri gönderdi

Beklenen doğum Tarihi 9 Aralık olan anne 22 Ağustos'ta doğuma alındı

KARNINI KESTİ BEBEĞİN KÜÇÜK OLDUĞUNU GÖRDÜ GERİ DİKTİ

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Hastayı 3 ay erken ameliyata alan kıdemli doktor AK Biswas, sezeryan doğumu gerçekleştirmek için kadının karnını kesti ancak doğum için çok erken olduğunu ve bebeğin prematüre olduğunu fark etti.

Hatasını anladıktan sonra kadının karnını apar topar yeniden diken doktor, kadını bir kaç gün hastanede tuttuktan sonra iyileşmesi için evine gönderdi.

KADIN YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI, PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

Evine gönderilen kadın bir kaç gün içinde kötüleşti ve kanamaları başlayınca acil hastaneye kaldırıldı.

Olayın duyulması ile yerel halk ayağa kalktı ve hastanenin önünde toplanarak skandal olayı protesto etti. Hastane içindeki kaynaklar protestoların başlaması ile doktor Biswas'ın kendini bir odaya kilitlendiğini iddia etti.

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DOKTOR SUÇU AİLEYE ATTI

Bir saat sonra protestocuların karşısına çıkan doktor, hastanın ailesinin erken doğum için ısrar ettiğini iddia etti ancak bunun nedenini açıklamadı.

Kadının doğum tarihine 3 ay olduğunun farkında olduğunu söyleyen doktor, “Beklenen tarihin Aralık ayında olduğunu biliyordum ama karmaşık vakalarda erken ameliyatlar yapıyoruz. Kadının ağrıları şiddetliydi ve aile üyeleri ameliyat etmemi istedi. Sezeryan sırasında fetüsün olgunlaşmamış olduğunu fark ettim ve tekrar diktim." dedi.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

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Hastane skandal olayı araştırmak için 7 kişilik bir ekip kurdu. Önümüzdeki günlerde hastane çalışanları, kadın ve kadının ailesinin sorguya alınacağı öğrenildi.

Hastanenin başhekimi Dr Lipi Deb Sinha konuya ilişkin yaptığı açıklamada," İddialar kanıtlanırsa gerekli işlemleri yapacağız. Anne ve çocuğunun sağlığı konusunda da endişeliyiz” dedi.

Yerel basın hatayı yapan doktorun tedavi masraflarını ödemek için söz verdiğini yazdı.

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