Hamduk hükümet kuracak

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre Egemenlik Konseyi’ndeki askeri üyeler ile eski Başbakan Hamduk arasında anlaşma sağlandı. Ülkede 25 Ekim’de gerçekleştirilen darbe ile yönetimi ele geçiren Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Hamduk cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen törenle anlaşmayı imzaladı. 14 madde içeren anlaşmaya göre Hamduk, devrik lider Ömer el-Beşir döneminin iktidar partisi Ulusal Kongre dışındaki tüm siyasi güçlerle istişare halinde bir hükümet kuracak.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öte yandan başkent Hartum’da dün de devam eden darbe karşıtı protestolarda polisin ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana gösterilerde ölenlerin sayısı 41’e yükseldi.