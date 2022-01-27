Hamburg’un en uzun süredir kayıp arama vakası olan Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor

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Almanya’nın Hamburg şehrinde kaybolan Hilal Ercan’ın akıbeti bilinmezliğini koruyor. Hamburg’da 23 yıl önce 27 Ocak 1999 tarihinde, evlerinin önündeki alışveriş merkezine gitmesinden ardından kayıplara karışan Hilal Ercan’dan haber alınamıyor.

Ercan’ın ailesi, kaybolan kızlarının bir mezarının bile olmadığını söyleyerek bugün bir kez daha kaybolduğu yere gelerek kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Hilal Ercan’ın kayboluşunun üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen umudunu kesmeyen ailesi, kendi kurdukları Die Suche nach Hilal” (Hilal’i arıyoruz) adlı internet sitesi ve kendi oluşturdukları ekiple, polisin yapamadığını yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kardeşlerinin kayboluşunun 23’ncü yılında, abi Abbas Ercan (35) ve kız kardeşi Fatma Ercan (32) aile dostlarıyla birlikte Hilal’in en son görüldüğü noktaya dikilen küçük anıtın önüne çiçekler bırakarak mum yaktı.

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Abbas Ercan, “Bu olay çözülmediği sürece gideceğimiz bir mezarı bile yok kardeşimin. Onun için en son kaybolduğu yere geliyoruz. Kardeşim bulunmadıkça biz aramaya devam edeceğiz. Biz artık polislere güvenmiyoruz. Bu işi çözemeyecekler veya çözmek istemiyorlar. Kendimiz bir ekip oluşturduk. Araştırmayı kendimiz sürdürüyoruz, iyi deliller var elimizde. Üzerine giderek sonuca ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

6 AY BOYUNCA TÜRKİYE’DE ARANDI

Şu anki durumun çok üzücü olduğunu ve 23 sene geçmesine rağmen kardeşinden bir haber alınamadığını belirten Ercan, Bir şüpheli var. Psikolojik tedavi gördüğü için konuşmasını bekliyoruz. Hilal kaybolmadan 3-4 gün önce kardeşim bize bir adamdan bahsetmişti. Biz de öfkelendik ve dışarı çıkıp baktık kimseyi göremedik. 27 Ocak’ta da kardeşim kayboldu. Uzun süre bu sapığın kardeşimi takip ederek kaçırdığını düşünüyoruz. Daha önce de 7-8 çocuğa tacizde bulunmuş. Şu an psikiyatride tedavi gördüğü için akli dengesi yerinde değil. Bundan dolayı da verdiği bilgiler çok tutarlı değil. Ben ondan şüpheleniyorum ve bu işin peşini bırakmayacağız“ dedi.

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Polisin olaya ilk başta önyargıyla baktığını da belirten Ercan, Polis ilk başta hedefi saptırdı. 10 yaşındaki kızı Türkiye‘de evlendirdiniz diye 6 ay boyunca orada aradılar. Hep aileden şüphelendiler. O zamanı burada kullansalardı belki de sonuca daha çabuk ulaşırdık. Hilal‘i bulmadığımız sürece buraya geleceğiz. Bir gün bir mezarı olursa da oraya gideriz. Başaracağımıza inanıyorum” dedi.

OTOBÜSLERİN ÜZERİNE HİLAL’İN FOTOĞRAFLARI BASILDI

Geçtiğimiz 25 Mayıs’da ise Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü vesilesi ile Hilal Ercan için yeni bir şahit arama kampanyası başlatılarak Hilal’in kaybolduğu güzergahta giden otobüslere Hilal Ercan’ın fotoğrafları ve kayboluşuyla ilgili bilgi afişleri yapıştırıldı. Çağrı afişlerinin üzerinde “Şahit olanlar, lütfen bizimle iletişime geçin! Hilal, asla senden vazgeçmiyoruz! Ailen” cümlelerinin yanı sıra şahitlerin ulaşabileceği iletişim bilgileri yer aldı.

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Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp arama vakası olarak kayıtlara geçen Hilal Ercan vakasının baş şüphelisi, Dirk A.‘nın psikiolojik tedavi gördüğü bildirilmiş, işlediği cinsel suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Dirk A., daha sonra tehlikeli cinsel suçlu olduğu gerekçesiyle kapalı psikiyatri kliniğine kapatılmıştı.



