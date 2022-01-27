Hamburg’un en uzun süredir kayıp arama vakası olan Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
23 yıllık bekleyiş Polisin yapamadığını biz yapacağız23 yıllık bekleyiş! 'Polisin yapamadığını biz yapacağız'#HAMBURG
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
İstanbulda karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdiİstanbul'da karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdi#İstanbul
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Tüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldiTüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldi#Kovid Aşısı
Okan Kocuk için flaş takas formülü 3 isim birden...Okan Kocuk için flaş takas formülü! 3 isim birden...#Transfer
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
HABERLERDünya Haberleri

Hamburg’un en uzun süredir kayıp arama vakası olan Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor

#HAMBURG#Hilal Ercan#Kayıp Kız
Hamburg’un en uzun süredir kayıp arama vakası olan Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor

Almanya’nın Hamburg şehrinde 27 Ocak 1999 yılında 10 yaşındayken Elbgau Pasajı alışveriş merkezine giderek kayıplara karışan Hilal Ercan’dan 23 yıldır haber alınamıyor. Hilal Ercan’ın ailesi Alman polisine, Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp arama vakası olarak kayıtlara geçen Ercan’ın bulunması için arama çalışmalarının yeniden detaylı olarak sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Almanya’nın Hamburg şehrinde kaybolan Hilal Ercan’ın akıbeti bilinmezliğini koruyor. Hamburg’da 23 yıl önce 27 Ocak 1999 tarihinde, evlerinin önündeki alışveriş merkezine gitmesinden ardından kayıplara karışan Hilal Ercan’dan haber alınamıyor.

Ercan’ın ailesi, kaybolan kızlarının bir mezarının bile olmadığını söyleyerek bugün bir kez daha kaybolduğu yere gelerek kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Hilal Ercan’ın kayboluşunun üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen umudunu kesmeyen ailesi, kendi kurdukları Die Suche nach Hilal” (Hilal’i arıyoruz) adlı internet sitesi ve kendi oluşturdukları ekiple, polisin yapamadığını yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kardeşlerinin kayboluşunun 23’ncü yılında, abi Abbas Ercan (35) ve kız kardeşi Fatma Ercan (32) aile dostlarıyla birlikte Hilal’in en son görüldüğü noktaya dikilen küçük anıtın önüne çiçekler bırakarak mum yaktı.

Haberin Devamı

Abbas Ercan, “Bu olay çözülmediği sürece gideceğimiz bir mezarı bile yok kardeşimin. Onun için en son kaybolduğu yere geliyoruz. Kardeşim bulunmadıkça biz aramaya devam edeceğiz. Biz artık polislere güvenmiyoruz. Bu işi çözemeyecekler veya çözmek istemiyorlar. Kendimiz bir ekip oluşturduk. Araştırmayı kendimiz sürdürüyoruz, iyi deliller var elimizde. Üzerine giderek sonuca ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

 

6 AY BOYUNCA TÜRKİYE’DE ARANDI

Şu anki durumun çok üzücü olduğunu ve 23 sene geçmesine rağmen kardeşinden bir haber alınamadığını belirten Ercan, Bir şüpheli var. Psikolojik tedavi gördüğü için konuşmasını bekliyoruz. Hilal kaybolmadan 3-4 gün önce kardeşim bize bir adamdan bahsetmişti. Biz de öfkelendik ve dışarı çıkıp baktık kimseyi göremedik. 27 Ocak’ta da kardeşim kayboldu. Uzun süre bu sapığın kardeşimi takip ederek kaçırdığını düşünüyoruz. Daha önce de 7-8 çocuğa tacizde bulunmuş. Şu an psikiyatride tedavi gördüğü için akli dengesi yerinde değil. Bundan dolayı da verdiği bilgiler çok tutarlı değil. Ben ondan şüpheleniyorum ve bu işin peşini bırakmayacağız“ dedi.

Hamburg’un en uzun süredir kayıp arama vakası olan Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor

Haberin Devamı

Polisin olaya ilk başta önyargıyla baktığını da belirten Ercan, Polis ilk başta hedefi saptırdı. 10 yaşındaki kızı Türkiye‘de evlendirdiniz diye 6 ay boyunca orada aradılar. Hep aileden şüphelendiler. O zamanı burada kullansalardı belki de sonuca daha çabuk ulaşırdık. Hilal‘i bulmadığımız sürece buraya geleceğiz. Bir gün bir mezarı olursa da oraya gideriz. Başaracağımıza inanıyorum” dedi.

 

OTOBÜSLERİN ÜZERİNE HİLAL’İN FOTOĞRAFLARI BASILDI

Geçtiğimiz 25 Mayıs’da ise Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü vesilesi ile Hilal Ercan için yeni bir şahit arama kampanyası başlatılarak Hilal’in kaybolduğu güzergahta giden otobüslere Hilal Ercan’ın fotoğrafları ve kayboluşuyla ilgili bilgi afişleri yapıştırıldı. Çağrı afişlerinin üzerinde “Şahit olanlar, lütfen bizimle iletişime geçin! Hilal, asla senden vazgeçmiyoruz! Ailen” cümlelerinin yanı sıra şahitlerin ulaşabileceği iletişim bilgileri yer aldı.

Haberin Devamı

Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp arama vakası olarak kayıtlara geçen Hilal Ercan vakasının baş şüphelisi, Dirk A.‘nın psikiolojik tedavi gördüğü bildirilmiş, işlediği cinsel suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Dirk A., daha sonra tehlikeli cinsel suçlu olduğu gerekçesiyle kapalı psikiyatri kliniğine kapatılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#HAMBURG#Hilal Ercan#Kayıp Kız

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA