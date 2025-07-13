Hamburgeri kaç saatte yakarım

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BBC, Harvard Tıp Fakültesi’nin yüzmeden uzun mesafe bisiklet sürmeye kadar birçok eylemde yakılan kalorilere dair kapsamlı tablosunu taradı. 70 kiloluk bir kişi baz alınarak yapılan araştırma, sevdiğimiz yiyecekleri hangi egzersizle ve ne kadar sürede yaktığımızı gözler önüne serdi. İşte bazı şaşırtıcı karşılaştırmalar:

- 1 saat dans, 400 kalori yakılmasını sağlıyor. Yani 3 kadeh şaraplık bir kalori harcaması.

- Bilgisayar başında 1 saat oturmak, çikolata barının yalnızca 1/3 karşılığı.

- 1 saat boyunca sakız çiğnemek, sadece bir adet cipsi dengelemeye yetiyor.

- Ayakta durmak, oturmaya kıyasla fazladan 11 kalori yakılmasını sağlıyor.

- Kitap okumak, televizyon izlemeye göre saatte 28 kalori daha fazla yakılmasını sağlıyor. Bu da 4 adet cipse eşdeğer.

1000 KALORİ

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1 saat koşu, 1000 kalori yaktırıyor ve bu da bir adet hamburger ve patates kızartmasına denk.

772 KALORİ

Kelebek ya da serbest stil yüzmeyle geçirilen 1 saat, 772 kalori yakılmasını sağlıyor. Bu da 5.5 kutu kolaya denk geliyor.

700 KALORİ

Egzersiz bisikletiyle geçirilen 1 saat, 700 kalori yakılmasını sağlıyor. Böylelikle yediğiniz üç donutu yok sayabilirsiniz.