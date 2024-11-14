Hamburger krizi büyüyor: Hastalanan sayısı arttı

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ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı gıda skandalında bilanço artıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisiyle bağlantılı vaka sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılanların sayısının ise 34'e ulaştığı aktarıldı. Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington, Michigan ve Kuzey Carolina olmak üzere 14 eyalette rastlandığı belirtildi.

CDC'ye göre salgına neden olan bakteri türü nedeniyle ABD'de her yıl yaklaşık 74 bin enfeksiyon görülürken, 2 binden fazla kişi hastaneye yatıyor, 61 kişi ise hayatını kaybediyor.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) 23 Ekim'de yapılan ilk açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Olayın ardından söz konusu eyaletlerdeki restoranlarda soğanlar menüden kaldırılmıştı. Yapılan incelemelere göre bakteriye muhtemelen hamburgerlere konulan dilimlenmiş soğanların neden olduğu ifade edilmişti.

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

HASTALIĞA NEDEN OLABİLİYOR

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.