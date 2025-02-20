Hamas’tan yeni teklif: Toplu takas yapalım İsrail askeri çekilsin

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Bu sayede kalıcı bir ateşkes sağlanması ve İsrail’in tam çekilmesi hedeflendiği değerlendirilirken teklife İsrail’den henüz resmi bir yanıt gelmedi. Filistinli grup ayrıca, ilk aşamada serbest bırakılması planlanan kalan altı hayatta kalan tutsağı cumartesi günü serbest bırakacağını doğruladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin bu hafta yapılacağını dile getirdi. Hamas’ın cumartesi günü 6 İsrailli sağ esiri daha bırakmasıyla birlikte ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası işlemleri sona ermiş olacak.

İSRAİL MÜZAKERECİ DEĞİŞTİRDİ

Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar’ı Hamas ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin müzakereleri yürütecek heyetten çıkardığı bildirildi. HeyeteStratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in öncülük edeceği kaydedildi. Rehine aileleri açıklamalarında Hamas bitirilmeden takas anlaşmalarını desteklemeyeceğini söyleyen Dermer’in süreci olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.