Son dakika... Hamas'tan Trump'ın teklifine ilk yanıt iddiası: Üst düzey yetkili açıkladı

Son dakika... Hamas'tan Trump'ın teklifine ilk yanıt iddiası: Üst düzey yetkili açıkladıGüncelleme Tarihi:
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bazı konuların ‘açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini’ bildirdi.
'HAMAS SORUMLULUKLA YAKLAŞTI'
Al Sani, planın detaylarının ve uygulanma şekli üzerinde tartışılması gerektiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar Hamas'ın plana vereceği ve Filistinli gruplarla uzlaşmayı gerektiren yanıtı bilmiyoruz. Biz ve Mısır dün yaptığımız toplantıda Hamas'a temel hedefimizin savaşın durdurulması olduğunu net bir şekilde aktardık. Hamas, sorumlulukla yaklaştı ve planı inceleyeceğine söz verdi" diye konuştu.
'PLANIN UYGULANABİLMESİ İÇİN FİLİSTİNLİ GRUPLAR UZLAŞMALI'
Katar'ın önceliğinin Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıları sona erdirmek olduğunu dile getiren Al Sani, planın uygulanabilmesi için Filistinli grupların uzlaşmasının şart olduğunu aktardı. Al Sani, Filistin halkının topraklarında kalmasını sağlamak ve iki devletli çözümü desteklemek için Arap ile İslam ülkelerinin birlikte çaba gösterdiğini de ifade etti.
İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah okulu vuruldu. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan binaları ateşe verdi, çok sayıda binada ağır hasar oluştu. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı da İsrail saldırılarının hedefi oldu. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Gazze'ye yönetici olarak atanması planı, uzmanlar tarafından şüpheyle karşılandı. Blair’in Trump’ın barış kurulunda rol alabileceği öne sürülürken, analistler eski ingiltere liderinin Orta Doğu’daki geçmiş sicilinin sürece dair güvensizliğe yol açabileceğine dikkat çekti. Irak işgalinin mimarlarından biri olarak görülen Blair’in, ekonomik kalkınmayı siyasi ilerlemenin önüne koyduğu belirtildi.
SİCİLİ GÜVEN KAYBINA YOL AÇTI
The Guardian'a konuya ilişkin görüş bildiren diplomatlar, Blair’in Orta Doğu Dörtlüsü (2002’de İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl çözüm bulmak amacıyla oluşturulan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’dan oluşan uluslararası bir grup) elçisi olduğu dönemde somut başarı elde edemediğini ve Filistin tarafında güven kaybına yol açtığını hatırlattı.
Trump'ın planındaki Blair detayının "ölümcül kusurlar" içerdiğini belirten uzmanlar, hazırlanan taslak planın sınırlı kalacağını ve temel hedeflere ulaşamayacağı görüşünü dile getirdi. Blair’in Gazze'nin başına atanması teklifi, Filistin’in siyasi iradesini göz ardı eden ve kalıcı çözümler üretmekte yetersiz görülen bir adım olarak değerlendirildi.
Axios'un iddiasına göre, Katar, Mısır ve Türkiye’nin, Hamas’a ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik planına destek vermesi çağrısında bulundu. Görüşmelere yakın iki kaynak, 3 ülkenin Hamas’ın öneriye olumlu yanıt vermesini önerdiğini aktardı.
Kaynaklara göre, Katar, Mısır ve Türkiye’den üst düzey yetkililer son 24 saat içinde Hamas liderleriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Bu temasların, önerinin kabul edilmesi için yürütülen diplomatik çabaların bir parçası olduğu ifade edildi.
Gazze'de yaşayan Filistinlilerin bir kısmı, savaşı durduracağı umuduyla plana destek verdi. Bazı Filistinliler, planın egemenlik ve insan haklarını yok saydığını vurgularken, saldırıların durması için teklifin kabul edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Bölge sakinlerinden Khadar Abu Kweik, planın bazı olumsuz yönleri olduğunu kabul etse de savaşın sona ermesi için desteklediğini belirtti.
Filistinli gazeteci Fathi Sabah, Hamas'ın teklifi reddetmesi halinde Netanyahu'ya savaşı sürdürmesi için yeşil ışık yakılacağı uyarısında bulundu. Sabah, Gazze halkının yıkılmış ve umutsuz bir durumda olduğunu vurguladı.
Gazze'deki basın kaynakları, halkın temel beklentisinin, teklifin kabul edilmesi halinde "derhal ateşkes" olduğu gözlemini paylaştı. Al Jazeera'ya göre insanlar, planın kendi beklentilerini karşılamadığını bilseler dahi, savaşın acilen bitmesini istiyor.
Trump'ın planındaki Gazze haritası, Mısır sınırında bir tampon bölge öngörüyor. Söz konusu bölgenin nasıl yönetileceği ise belirsizliğini koruyor. Hamas, İsrail'in bu bölgede rol alması durumunda, bunun yeni anlaşmazlıklara yol açabileceğini belirtti.
Netanyahu ise Trump ile yaptığı görüşmede plana onay vermesine rağmen, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail birliklerinin geri çekilmeyeceğini ve Gazze'de işgalin süreceğini duyurdu.
Uzmanlar, Netanyahu'nun İsrail'de hükümet ortağı aşırı sağcılara planı kabul ettirmek için bu açıklamayı yapmış olabileceğini kaydetti. Öte yandan, bazı analistler Netanyahu'nun Trump'ın planındaki "belirsizliklerden" yararlanarak Gazze'yi ilhak planını sürdürebileceğine dikkat çekti.
İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesi, Trump-Netanyahu görüşmesinden önce yayınladığı analizinde, Netanyahu'nun Trump ile karşı karşıya gelmemek için teklifi kabul edeceğini yazmıştı. Analizde, İsrail'in plana "sözde" karşı çıkmazken, işgal harekatını rehine takasının ardından yeniden başlatabileceği ifade edilmişti.
Trump'ın planının önemli bir koşulu, Hamas'ın silahsızlanması ve silahlarını teslim etmesi. Hamas yönetiminin bu teklifi kabul etmesi beklenmiyor. Ayrıca, grubun Gazze'ye uluslararası bir askeri gücün konuşlandırılması fikrine de karşı çıktığı biliniyor.
BBC'nin haberine göre Hamas, önerilen uluslararası gücü yeni bir işgal biçimi olarak yorumluyor. Filistin İslami Cihad (PIJ) grubu da salı günü yaptığı açıklamayla söz konusu planı reddetti.
Rehinelerin durumu, Hamas için en kritik konuların başında geliyor. Planın, tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılmasını şart koşması, Hamas'ı endişelendirdi. Hamas yetkilileri, İsrail'in bütün rehineleri alması durumunda çok daha sert bir saldırı dalgası başlatabileceğini öngörüyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede, Gazze'de ateşkes, rehinelerin iadesi ve İsrail askerlerinin işgal ettiği bölgelerin büyük kısmından çekilmesini öngören planı kabul etti. Trump, İsrail'in teklifi kabul etmesinin ardından, Hamas'a yanıt vermesi için 3 ila 4 gün süre tanıdığını duyurdu. Hamas tarafı ise şu ana kadar resmi bir cevap açıklamadı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın teklifi değerlendirdiğini belirtti.
Salı günü Türkiye'nin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştiren arabulucu ülkeler, görüşmelerdeki son durumu ele aldı. Katarlı kaynaklar, Hamas'ın Trump'ın teklifi üzerine "dikkatli bir şekilde çalıştığını" belirtti.
Üst düzey bir Filistinli kaynak, Hamas'ın hem Gazze içinden hem de dışından liderlerinin müzakerelere katıldığını bildirdi. Görüşmelerin birkaç gün sürmesinin beklendiği öğrenildi.