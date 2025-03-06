Hamas'tan Trump'ın 'Bu son uyarı' tehdidine yanıt

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Hamas sözcüsü Hazem Kassem, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrailli esirlerin hepsinin serbest bırakılması için yaptığı tehditkar açıklamalara ilişkin konuştu.

Trump'ın açıklamalarının ateşkes anlaşmasıyla ilgili meseleleri karmaşık hale getireceğini söyleyen Kassem, Trump’ı İsrail’e "anlaşmada öngörüldüğü gibi ikinci bir aşamayı kabul etmesi için baskı yapmaya" çağırdı.

ABD Başkanı Trump’ın tehditlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni bir ateşkes anlaşması yapmaktan kaçınma çabalarına destek anlamına geldiğini kaydeden Kassem, "Kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için en iyi yol, İsrail’in ateşkes anlaşmanın ikinci aşamasına geçmesi ve arabulucuların katılımıyla imzalanan anlaşmaya uymaya zorlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

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TRUMP’TAN TEHDİT

Trump, Beyaz Saray'daki görüşme sonrasında kendisine ait olan Truth Social sosyal medya platformu üzerinden Hamas’a seslenerek, "Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz. Tüm esirleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Bu son uyarı. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı. Eğer esirler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" ifadelerini kullanmıştı.