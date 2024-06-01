Hamas’tan ret: Soykırım yaşanırken müzakere olmaz

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Filistin örgütü, Filistin halkına karşı soykırım devam ederken müzakere olmayacağını ancak savaşın durdurulması halinde tam bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu. İsrail’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği öne sürülmüştü.

‘REHİNELER İÇİN SAVAŞI BİTİRMEYİZ’

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ile yüz yüze görüştüğü rehine aileleri arasında tartışma yaşandı. Times of Israel’in aktardığına göre Hanegbi, tüm rehinelerin serbest kalması uğruna savaşı bitirmeyeceklerini söyledi. Haberde ulusal güvenlik danışmanının aileleri azarladığı ve hakaret ettiği, bir kadının toplantıdan gözyaşlarıyla ayrıldığı iddia edildi. Hamas’ın elinde 7 Ekim’de kaçırdığı yaklaşık 130 rehine bulunduğu tahmin ediliyor.

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BIDEN ATEŞKES TEKLİFİNİ DUYURDU

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da İsrail’in 3 aşamalı ateşkes planını açıkladı. İsrail’in Hamas’a kapsamlı yeni bir teklifte bulunduğunu belirten Biden, “İsrail’in yeni teklifi Katar ve Hamas’a iletildi” ifadelerini kullandı. Biden, “Bu fırsatı kaybedemeyiz” yorumunu yaptı ve İsrail’in “mutlak zafer” gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı.

CİBALİYA HAMAS’TA

İsrail ordusu, Gazze’nin Cibaliya kampındaki üç haftalık operasyonu tamamladığını açıklarken ABD merkezli savaş gözlemcisi kuruluşlar, Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP), İsrail ve Hamas arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Cibaliya mülteci kampında, kuzey ve doğu kısımlarının hâlâ Hamas’ın kontrolünde olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili son raporda, “Hamas’ın Cibaliya ve çevresindeki kalan güçleri kullanarak yeteneklerini ve ağlarını yeniden inşa edebileceği” belirtildi. Hamas’ın Gazze Şeridi’nde savaş sonrası da hayatta kalabileceği kaydedildi.

İSRAİL’İN SAVAŞ KABİNESİ’NDE ÇATLAK

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz’ın partisi, parlamentonun feshedilmesi için bir yasa tasarısı sundu. Uzmanlar, bu adımın parlamentonun düşmesine yol açmasının olası olmadığını, ancak hükümeti erken seçime zorlayabileceğini belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun rakibi olan Gantz, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaşı sona erdirme ve bölgeyi güvence altına alma planının açıklanmaması durumunda, hükümetten çekileceğini dile getirmişti.