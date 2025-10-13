Hamas'tan rehinelere izin! Serbest kalmadan önce aileleri ile görüştüler... 'Artık savaş yok'

Haberin Devamı

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli rehinelerin serbest kalmadan önce aileleri ile görüntülü görüşme gerçekleşmesine izin verdi.

Al Arabiya'nın aktardığı habere göre, görüşmelerin, Rehineler ve Aileler Forumu tarafından organize edildiği belirtildi.

Rehineler ve Aileler Forumu’nun açıklamasında, Gazze'deki İsrailli rehineler Matan Zangauker, Nimrod Cohen, Ariel ve David Cunio’nun yakınları, rehinelerle çevrim içi görüşme yaptığı kaydedildi.

Forum, görüşmelere ait video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, rehinelerin aileleriyle duygusal anlar yaşadığı görüldü.

HAMAS KAYNAKLARI DOĞRULADI

Hamas içinden bazı kaynaklar, haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülü görüşmelerin gerçekleştirildiğini doğruladı.

Ancak kaynaklar, görüşmelerin nasıl organize edildiği veya hangi koşullarda yapıldığı konusunda detay vermedi.

Times of Israel'de yer alan haberde, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmadan önce dönüşlerini bekleyen yakınları ile görüntülü görüştüğü açıklandı.

Görüşmelerin, rehinelerin Kızılhaç yetkililerine teslim edilmeden önce gerçekleştiği kaydedildi.

"ARTIK SAVAŞ YOK"

Kanal 12'nin aktardığına göre, bazı rehine yakınları, Hamas'ın telefon görüşmesi çağrısını reddetti.

Rehine Bar Kuperstein’ın annesi Julie Kuperstein, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Aniden cevapsız bir arama geldi. Telefonda yazan ismi görünce hemen aramayı geri çevirdim. Sonra açtılar telefonu ve birdenbire Bar’ı gördüm. Anne, her şey yolunda dedi"

Telefonda konuştuklarını aktaran Einav Zangauker, oğlu Matan'a "Artık savaş yok, bitti" dediğini aktardı.