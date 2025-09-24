×
Dünya Haberleri

Hamas'tan İspanya'ya destek

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#İspanya#Destek
Hamastan İspanyaya destek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 12:31

Hamas, İspanya hükümetinin, İsrail’e silah sevkiyatını tamamen yasaklamasının soykırımı ve etnik temizlik suçunu durdurması için Tel Aviv'e baskı uygulamada önemli bir adım teşkil ettiğini bildirdi.

Hamas, İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin İsrail'e tam silah ambargosu getiren Kraliyet kararnamesini onaylamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İspanya hükümetinin, İsrail’e tam silah ambargosu getiren kararnameyi onaylaması, İspanya’nın Gazze Şeridi’nde halkımızın maruz kaldığı vahşet ve savaş suçlarına karşı mücadeleye ahlaki ve siyasi bağlılığını yansıtmakta, savaş suçlusu Netanyahu’ya soykırımı ve etnik temizlik suçunu durdurması için baskı uygulamada önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyaya İsrail’e karşı kapsamlı boykot çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soykırım ve etnik temizlik suçunun sürmesini engellemek, haklı davamıza destek olmak ve halkımızın kendi kaderini tayin hakkını kullanarak başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasını sağlamak için İsrail, hukuken, siyaseten ve ekonomik olarak izole edilmeli; tüm alanlarda boykot edilmelidir."

İspanya hükümeti, İsrail'e tam silah ambargosu getiren kararnameyi dün onaylamıştı.

İspanya hükümeti, 9 Eylül'de aldığı kararla İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıklamış, bunlardan İsrail'e tam silah ambargosu ve diğer askeri konularla ilgili olan maddelerin onaylanmasını "teknik ve hukuki gerekçelerden" dolayı düne kadar bekletmişti.

