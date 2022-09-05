Hamas’tan beş Filistinliye infaz

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Örgütten yapılan açıklamada öldürülenlerden ikisinin İsrail’le işbirliği yaptığı, diğer üçünün ise başka suçlardan sabıkalı olduğu belirtildi. İsrail’le işbirliği iddiasıyla yapılan iki infaz, son beş yılda bu yöndeki ilk vakalar oldu. Örgüt, sanıklara kendilerini savunma hakkı verildiğini beyan ederken, Hamas İçişleri Bakanlığı beş kişinin sadece doğum yılları ve isimlerinin baş harflerini açıkladı. İşbirliğiyle suçlanan ve 1968 doğumlu olduğu belirtilen kişi, “1991 yılında roket fırlatma rampalarının yeri hakkında İsrail’e bilgi vermekle” suçlandı. 1978 doğumlu ikinci kişi ise, “2001’de Filistinlilerin ölümüne neden olan istihbaratı İsrail’e sağlamaktan” suçlu bulundu. İnfaz edilen diğer üç kişinin ise cinayet zanlıları olduğu aktarıldı. İnsan hakları örgütleri infazları kınadı.