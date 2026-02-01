Hamas'tan arabuluculara Refah çağrısı

Haberin Devamı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı görüntülü açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında açılmasının öngörüldüğünü ancak İsrail’in bunu uzun süredir keyfi biçimde geciktirdiğini bildirdi.

Kasım, "Refah Sınır Kapısı’nın açılması Gazze’deki Filistin halkının hakkıdır. Anlaşmanın ilk aşamasının başında açılması planlanmıştı. Ancak işgalci, bu süreci geciktirdi ve kapının açılmasını keyfi şekilde Gazze’deki son tutsağın cenazesinin teslimine bağladı." açıklamasını yaptı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi’ne giriş ve çıkışlarını "tam özgürlük" içinde gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kasım, bu hakkın uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alındığını belirtti.

Kasım, İsrail’in Filistinlilerin Gazze’ye giriş ve çıkışlarına ilişkin dayattığı tüm koşullara karşı uyarıda bulunarak, söz konusu uygulamaların ateşkes anlaşmasını ve insanların kendi topraklarına giriş-çıkışlarını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini kaydetti.

Haberin Devamı

İSRAİL UYGULAMALARINI İZLEME ÇAĞRISI

Açıklamada, arabulucu ve garantör ülkelere, Filistinlilerin Gazze’de yeni bir abluka modeliyle karşı karşıya kalmaması için Refah Sınır Kapısı’ndaki İsrail uygulamalarını yakından izleme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin şu ana kadar Mısır veya Filistin makamlarından resmi bir açıklamada bulunulmadı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), AA'ya yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığı duyurulmuştu.

GEÇİŞLER YARIN BAŞLAYACAK

Haberin Devamı

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece deneme amaçlı açıldığını, yayaların geçişine ise yarın başlanacağını ifade etti.

Haberde, yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtildi. Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise müsaade edilmeyecek.

Gözden Kaçmasın Türkiye dahil 7 ülkeden İsrail'e kınama Haberi görüntüle

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'ye giriş ve çıkışların Mısır'ın koordinasyonuyla mümkün olacağını, Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağını ve İsrail'in bunu onaylayacağını, EUBAM Refah'ın bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolü yapacağını açıkladı.

Haberin Devamı

İSRAİL'İN REFAH İŞGALİ

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesi İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasındaydı.

Anlaşmanın birinci aşamasında yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddeden İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın sadece yaya geçişine sınırlı olarak açılacağını bildirmişti.

Haberin Devamı

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 26 ölü ve 68 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 523 kişinin öldürüldüğü, 1433 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 71 bin 795'e, yaralı sayısının da 171 bin 551'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi Haberi görüntüle

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR'IN GAZZE'DEKİ FAALİYETLERİ DURDURULDU

İsrail'in, uluslararası sivil toplum kuruluşu "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın (MSF) Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı ve bölgeden ayrılması için 28 Şubat'a kadar süre tanıdığı bildirildi. MSF'nin personel listelerini ocak ayı başında sunmayı taahhüt ettiği, daha sonra bu tarihin 27 Ocak olarak bildirildiği ancak yükümlülüğün yerine getirilmediği savunuldu.

İsrail Diaspora Bakanlığı'nın konuya ilişkin bir açıklamasında, MSF'nin Filistinli yerel personel listelerini İsrail makamlarına iletmeyi reddettiği ve tüm insani kuruluşlar için geçerli olduğu belirtilen "zorunlu prosedürleri" ihlal ettiği öne sürüldü. Bakanlık açıklamasında, söz konusu uygulamaların "meşru insani yardım faaliyetlerini mümkün kılmayı ve insani çalışmaların düşmanca ya da terör amaçlarıyla kullanılmasını önlemeyi" hedeflediği iddia edildi.

MSF'nin ayrılmasının ardından "Gazze halkına insani desteğin sürdürülmesi amacıyla sağlık alanında alternatif bir yapı oluşturulması için hazırlıkların bulunduğu" iddiasına yer verilen açıklamada, "Buna dayanarak, MSF'nin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasına ve bölgeden ayrılması için 28 Şubat'a kadar süre tanınmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.