Dünya Haberleri

Hamas'tan ABD'nin Batı Şeria kararına kınama

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#ABD#Batı Şeria
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 14:29

Hamas, ABD Büyükelçiliğinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinde konsolosluk hizmeti verme kararına tepki gösterdi. Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan yerleşim birimleri içinde konsolosluk hizmetlerinin sunulmasının, gasp faaliyetlerini suç sayan uluslararası hukukun da açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin kararının “tehlikeli bir emsal” oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, kararın işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrailliler tarafından gasbedilen topraklar için meşruiyet kararı niteliğinde olduğu ve İsrail’in kontrolünün fiili olarak tanınması anlamına geldiği vurgulandı.

Kararın ayrıca İsrail’in Yahudileştirme planlarıyla açık bir uyum gösterdiği kaydedildi.

"ABD'NİN KARARLARI ÇELİŞİYOR"

Hamas'ın açıklamasında, ABD Büyükelçiliğinin yeni kararının, Batı Şeria’nın ilhakını reddettiğini açıklayan ABD yönetiminin tutumuyla çeliştiğine işaret edildi.

Açıklamada, kararın Washington’un fiilen Batı Şeria’nın ilhakını güçlendiren ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail egemenliğini pekiştiren adımlar atmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin ulusal haklarının tasfiyesine zemin hazırladığı vurgulanan kararın tehlikeleri ve muhtemel sonuçlarına dikkat çekilerek, Filistin topraklarına yönelik saldırı ve baskıların durdurulması için uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiği belirtildi.

ABD'NİN KONSOLOSLUK HİZMETİ KARARI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, 27 Şubat Cuma günü Kudüs'ün güneyindeki Efrat yerleşim biriminde konsolosluk hizmeti vermeye başlanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ABD'nin "tüm vatandaşlarına ulaşmak" amacıyla böyle bir faaliyetin yürütüleceği ifadelerine yer verilmişti.

Gelecek iki ay içerisinde Kudüs'ün güneyindeki Beitar Illit adlı yerleşim biriminde de ABD konsolosluk yetkililerinin "saha ziyareti yapacağı" aktarılmıştı.

