Hamas’ın yeni lideri Sinvar

Haberin Devamı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 31 Temmuz’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni Hamas Siyasi Büro Başkanı 62 yaşındaki Yahya Sinvar oldu.

HAMAS DUYURDU

Hamas’tan yapılan açıklamada, “Hamas, şehit lider İsmail Haniye’nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar’ı seçtiğini ilan ediyor” denildi. Suikasta uğrayan Haniye’nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için 3 Ağustos’ta istişarelere başlandığı duyurulmuştu. En çok konuşulan konulardan biri de Haniye’nin yerine kimin geçeceği olmuştu. Katar’da sürgünde yaşayan Haniye’nin yardımcısı Halid Meşal, ismi en çok geçenlerden biriydi. Ancak Sinvar’ın yeni liderliğe Meşal’in geçmesine sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

Haberin Devamı

TAKAS EDİLMİŞTİ

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan Sinvar, 1988’de İsrail tarafından ikinci kez tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl tutuklu kaldı. Sinvar, 2011 yılında İsrailli asker Gilad Şalit’e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi. İsrail, Sinvar’ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.