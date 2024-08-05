Hamas’ın yeni lideri kim olacak: Sinvar, Meşal’e sıcak bakmıyor

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’ın El Arabiya televizyonunun iddiasına göre örgütün Gazze’deki lideri ve sertlik yanlısı olan Yahya Sinvar, Haniye’nin yerine Katar ve Türkiye’ye yakın duruşuyla bilinen Halid Meşal’in geçmesine sıcak bakmıyor. Meşal, 2004’ten 2017 yılına kadar Hamas siyasi büro başkanlığı görevini üstlenmiş, daha sonra bu görevi Haniye’ye bırakmıştı. Sinvar, Meşal’in yerine İran ve Suriye ile iyi ilişkileri sahip olan, son olarak Haniye’nin yardımcılığını yapan Halil el-Hayya’yı destekliyor. AFP’nin haberine göre bu iki ismin dışında masada iki isim daha bulunuyor. Bunlar, Hamas’ın siyasi bürosunun kıdemli üyesi Musa Ebu Merzuk ve Haniye’nin sağ kolu olarak tanınan, uzun yıllar Türkiye’de yaşadığı için Ankara ile güçlü bir ilişkiye sahip olan Zaher Jabarin.