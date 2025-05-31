Hamas'ın esir teklifine ABD'den yanıt: Kabul edilemez

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Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabın arabuluculara teslim edildiği bildirilerek, Gazze Şeridi'nde hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceği, karşılığında ise İsrail'in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağı aktarıldı. Açıklamada, "Bu teklif, kalıcı bir ateşkesi sağlama, Gazze Şeridi'nden kapsamlı bir şekilde çekilme ve halkımıza insani yardımın kesintisiz ulaşmasını temin etmeyi amaçlamaktadır" denildi. Hamas yanıtlarının "bir dizi ulusal istişarenin ardından" geldiğini ifade etti.

Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi Filistinli bir yetkili İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın bazı değişiklikler istediğini ancak genel anlamda yanıtlarının olumlu olduğunu söyledi.

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ABD HAMAS'IN YANITINI 'KABUL EDİLEMEZ' BULDU

Witkoff, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın ABD'nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor." ifadelerine yer verdi. Özel Temsilci Witkoff, Hamas'a yeni bir mesaj gönderdiği paylaşımında, "Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içinde açıklanabileceğini söylemişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.​​​​​​​

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD'li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti.” ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.

Bu anlaşma çerçevesinde, ellerindeki hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği aktarılan açıklamada, buna karşılık, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

BEYAZ SARAY, İSRAİL'İN TEKLİFİ KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail medyası bu hafta başında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin ailelerine, İsrail'in Witkoff tarafından sunulan anlaşmayı kabul ettiğini söylediğini bildirmişti. Ancak başbakanlık ofisi o sırada yorum yapmaktan kaçınmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul ettiğini bildirmiş, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm esirleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze Şeridi'nde bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" demişti.

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WİTKOFF'UN ATEŞKES TEKLİFİ

ABD basınında yer alan haberlerde de, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddia edilmiş, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtilmişti. Haberlerde, Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılmıştı.



Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istiyor

İsrail, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını, askeri ve yönetim gücü olarak dağıtılmasını ve Gazze Şeridi'nde tutulan 58 esirin iadesini savaşın sona ermesi için ön koşul olarak öne sürüyor. Hamas ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ile savaşı sona erdirme taahhüdünde bulunması gerektiğini savunuyor.