Hamas’ı Erdoğan masaya çekti

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İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması süreciyle ilgili, “Buraya nasıl gelindi?” sorusuna Blinken şöyle yanıt verdi: “Sonbaharda Hamas angaje olmayı reddedince Katar’a gittim. Artık Hamas’ın Katar’daki operasyonlarının kabul edilemeyeceğini söyledim. Katar da bunu yaptı ve Hamas’ı oradan çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye’ye gittik. Hamas’ı masaya yeniden getirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik. Anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas da masaya geri döndü.”

“SOYKIRIM BAKANISINIZ”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları dolayısıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Blinken dün yine protesto edildi. Dün konuşması sırasında Blinken’a seslenen bir gösterici, ABD’nin Gazze’de binlerce çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu kaydederek, “soykırım bakanı” ve “sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız” diye bağırdı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan göstericinin ardından kısa süre sonra bir gazeteci Blinken’ı ABD’nin İsrail’e olan desteği nedeniyle eleştirdi. Polisin müdahalesine rağmen Blinken’ı hedef almaya devam eden gazeteci, polis tarafından yaka paşa dışarı çıkarıldı.