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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:11 | Son Güncelleme:

Hamas yöneticisinden ateşkes açıklaması

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Hamas yöneticisinden ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

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İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

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Dün AFP adını açıklamadığı bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail'in ateşkesi değerlendirdiği bilgisine yer vermişti.

Kimliğinin gizli kalması koşuluyla AFP'ye konuşan kaynak, 'Ateşkes için doğru anın ne zaman olduğuna bakıyoruz' demişti.

Aynı haberde İsrail'in gerekli görülmesi halinde operasyonları sürdürme yönünde karar alabileceğinin de altı çizilmişti.

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İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.

 

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