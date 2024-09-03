Hamas yöneticisi Ebu Zuhri: Anlaşma olmazsa bölgede savaş büyür

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Hamas yöneticileri ve sözcülerinden Sami Ebu Zuhri, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Ebu Zuhri, Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin seyrinden bölgedeki insani yardımların durumuna, İsrail ordusunun Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru’na yerleşmesinden 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinin Filistin davasına olası etkilerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

‘BU BİR VAROLUŞ SAVAŞI’

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında 40 binden fazla insanın öldüğüne, 90 binden fazla insanın yaralandığına ve 10 binden fazla insanın da kaybolduğuna dikkat çeken Zuhri, “Biz bir varoluş savaşı veriyoruz” dedi. Hamas yöneticisi, İsrail’in Gazze’deki savaşı yalnızca bombalar ve silahlarla değil, “insani yardımların bölgeye girmesini engelleyerek, insanları aç, susuz ve tedavisiz bırakarak çirkin bir şekilde yürüttüğü” yorumunu yaptı.

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‘NETANYAHU ENGELLİYOR’

Ebu Zuhri, yaklaşık 10 aydır çeşitli formüller etrafında devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde neden ilerleme kaydedilemediği sorusunu, “İsrail yüzünden” diye cevapladı. Ebu Zuhri, Hamas’ın “birçok aşamada esneklik ve yumuşak bir tavır sergilemesine rağmen” İsrail’in masaya her seferinde yeni şartlarla gelerek barış girişimlerini engellediğini söyledi. “İsrail bu soykırımın durdurulmasını istemiyor. Netanyahu gerçekleri açık bir şekilde savaşın sürdürülmesini istediğini söylüyor” diyen Hamas yöneticisi, “müzakerelere katılan İsrail heyetinin bile Netanyahu’nun ateşkese varılmasını engellediğini söylediğini” aktardı.

‘ATEŞKES PROPAGANDASI’

Hamas sözcüsü, “Sahadaki durum böyleyken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay bölgedeki temasları sırasında neden ‘İsrail anlaşmayı kabul etti, top Hamas’ta’ açıklamasını yaptı” sorusuna ise, “Propaganda amacıyla” yanıtını verdi. İsrail’in “ABD’nin desteği sayesinde Gazze’de hesapsızca katliam yaptığını” savunan Ebu Zuhri, Washington yönetiminin “anlaşmaya yakınız” söylemini sürekli tekrar ederek, sürece “diplomatik ya da askeri” olarak Filistin lehine farklı aktörlerin katılımını engelleme ve İsrail’i koruma stratejisi güttüğünü söyledi. “ABD, İsrail çıkarları için İsrail’den bile daha gayretli davranıyor” değerlendirmesini yapan Hamas Sözcüsü, “Ancak (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi sahadaki gerçekleri görmeli. Ya bu soykırımı durduracaklar ya da bölgede daha büyük çatışmalar çıkacak” dedi.

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‘NİHAİ HEDEFLERİ İŞGAL’

Ebu Zuhri, “ABD ve Avrupa’nın bölgede kalıcı barış için dile getirdiği iki devletli formülü gerçekçi görüyor musunuz” sorusuna da olumsuz yanıt verdi. “Bu sözler yıllardır sarf ediliyor ama hiçbir sonucunu görmedik” diyen Hamas yöneticisi, “Batı’nın yalan söylediğini ve Müslüman dünyasına umut sattığını” öne sürdü. İsrail yönetimini “sözde siyasetçi ama gerçekte radikallerden oluşan ve suç örgütü gibi hareket eden aşırılıkçı bir yapı” olarak nitelendiren Hamas yöneticisi, “İsrail’in Gazze’ye yönelik kalıcı bir işgal fikri olduğunu ve nihai hedeflerinin Filistin’in tamamen tasfiyesi olduğunu” savundu.

‘KAHİRE FAZLASINI YAPMALI’

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Mısır’ın İsrail’e karşı tutumunun kendileri açısından tatmin edici olup olmadığı sorusuna, “Kahire’den daha fazlasını” bekliyoruz diye yanıt veren Ebu Zuhri, İsrail güçlerinin geçen mayıs ayında kontrolü sağladığı Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru sorununa dikkat çekti. Sınırdaki İsrail varlığının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Hamas yöneticisi, “Mısır isterse İsrail’i oradan ayrılmaya zorlayabilir. Biz artık Mısır’dan daha somut ve etkili adımlar bekliyoruz” dedi.

‘BU KADARINI BEKLEMEDİK’

Ebu Zuhri, “7 Ekim Aksa Tufanı saldırısından sonra İsrail’in bu kadar saldırganlaşacağını düşünüyor muydunuz” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi. 7 Ekim sonrasıyla ilgili öngörülerinin çok uzun ve karmaşık bir konu olduğunu söyleyen Hamas yöneticisi, “İsrail’in bu kadar vahşileceğini ve canileşeceğini beklemedik. İsrail’i bu yönde cesaretlendiren ise ABD ve Batı’nın açık desteğine karşı bölge ve İslam ülkelerinin zayıf tavrı” yorumunu yaptı.

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BEN GVIR: FİLİSTİNLİ TUTUKLULARI ÖLDÜRELİM

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’daki El Halil kentinde 3 İsrail polisinin öldüğü silahlı saldırının ardından Filistinli sivillere yeni cezalar getirilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin öldürülmesi çağrısında bulundu. “İsraillilerin yaşama hakkı, Filistin yönetimi vatandaşlarının hareket özgürlüğünden önce gelir” diye konuşan Ben Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam cezasının bugünkü Güvenlik Kabinesinin gündemine alınmasını, daha fazla Filistin toprağının işgal edilmesini ve Gazze’de İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasını talep etti.

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ATEŞKES PROTESTOLARI BÜYÜYOR

İSRAİL’DE GREV KRİZİ

İsrail’in en büyük işçi sendikası Hisdatrut’un dün hükümetin “Gazze’de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması” talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev İsrail İş Mahkemesi tarafından yerel saate göre 14.30’da sonlandırıldı. Genel grev iş yerlerini, okulları ve ulaşım sektörünü etkiledi. Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Hükümetin ‘siyasi’ olduğu gerekçesiyle grevi iptali için mahkemeye başvurması üzerine toplanan İsrail İş Mahkemesi, kararını hızlı bir şekilde açıklayarak grevin bitmesine hükmetti. Histadrut Sendikası Başkanı Arnon Bar David, mahkeme kararının ardından işçilerden işlerine geri dönmesinin istendiğini açıkladı. Bar-David daha önce yaptığı açıklamada “Sarsılması gerekenleri ancak bizim müdahalemizin sarsabileceği sonucuna vardım. Anlaşma sağlamak zorundayız. Anlaşma her şeyden önemli” diye konuşmuş ve grevin akşam saat 18.00’de son bulacağını ifade etmişti.

BİDEN: NETANYAHU ÇABA GÖSTERMİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, iki haftalık tatilini bitirdikten sonra pazartesi sabahı Beyaz Saray’a dönüşünde bazı soruları yanıtlandırırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes ve rehine anlaşmasını nihayete ulaştırmak için yeterince çaba göstermediğini söyledi. Netanyahu’nun ateşkes konusunda yeterince bir şey yapıp yapmadığı sorusuna “Hayır” cevabı veren Biden, bu hafta nihayet rehine anlaşmasına ulaşılıp ulaşılamayacağı üzerine gelen bir soruya “çok yakınız” diyerek cevap verdi.

Sonrasında Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ulusal güvenlik ekibiyle birlikte Beyaz Saray Durum Odası’nda bir toplantı yaptı. ABD Başkanı’nın yorumları hafta sonu aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu 6 rehinenin cansız bedenlerinin bulunmasından sonra geldi. Biden ayrıca “Amerikalı rehinenin annesi ve babasıyla konuştum ve pes etmeyeceğiz. Elimizden geldiğince zorlamaya devam edeceğiz” dedi.