Hamas yetkilisi Hürriyet’e konuştu: ‘Trump’ın önerisi etnik temizlik’

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin Washington yönetimine devredilmesi ve Gazzelilerin bölge ülkelerine göç ettirilmesine yönelik açıklamasının yankıları sürerken, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Trump’ın planının “bölgede etnik temizlik niyeti taşıdığını” belirterek Gazzelilerin bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini söyledi. Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Zuhri, bölge ülkeleri tarafından Trump’a “Ortadoğu halklarının alınıp satılacak birer mal olmadığı mesajının verilmesi gerektiğini” söyledi.

‘İSKELE BİLE KURAMADILAR’

Trump’ın Gazze’nin ABD kontrolüne geçmesi ve halkın göç ettirilmesine yönelik açıklamalarının “ırkçı bir söylemi” yansıttığını, “etnik temizlik uygulaması” ve “Siyonist suç makinesinin bir adımı” olduğunu belirten Ebu Zuhri, ABD yönetiminin “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başaramadığı bir şeyi denemeye çalıştığını” kaydetti. “Bu tür düşüncelerin, uluslararası toplum ve bölgesel aktörler tarafından kabul edilmeyeceğini” aktaran Hamas yetkilisi ABD’nin Gazze’ye yardım için “yüzer iskele kurmakta bile başarısız olduğunu” hatırlatarak, “Gazze’yi kontrol etmeye yönelik her türlü çabası da başarısız olacaktır”dedi.

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Grup olarak bölgesel aktörlerle sürekli temas halinde olduklarını aktaran Ebu Zuhri, “özellikle Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerin Trump’ın teklifini kesin bir dille reddetmelerinden memnun olduklarını” söyledi.

İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze’de kış şartları da insanların hayat mücadelesini zorlaştırıyor.

‘MAL DEĞİL İNSANIZ’

“Bu bağlamda, Hamas olarak Trump’ın tutumlarına karşı koymak ve Gazze’yi tek başına yönetme ve saldırma girişmine fırsat tanımamak amacıyla bir ittifak kurulmasını öneriyoruz” diyen Ebu Zuhri, bu ittifakın Trump’a “bu bölgedeki halkların birer mal olmadığını, Amerikan çıkarlarını korumak istiyorsa onların egemenliklerine ve haklarına saygı göstermesi gerektiği mesajını” iletmeyi amaçlayacağını söyledi.

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‘KİMSEYE İZİN VERMEYİZ’

ABD Başkanı’nın gerekirse Gazze’ye ABD askeri göndermeyi de düşünebilecekleri yönündeki açıklamalarını “saçma” ve “Filistin halkına yönelik hakaretler” olarak nitelendiren Hamas yetkilisi, “Bu sözlerin ciddi olmadığını umuyoruz. Yıllardır İsrail işgalini kovmak için mücadele ediyoruz ve doğal olarak hiçbir yeni işgale izin vermeyeceğiz. Trump’ın açıklamalarını haksız ve halkımıza hakaret olarak görüyoruz ve Trump’ın kuvvetlerinin Gazze’ye hiçbir koşulda girmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Hamas yetkilisi ayrıca İsrail tarafının Gazze’deki ateşkes anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini söyledi.

‘YENİDEN İNŞA 5-7 YIL’

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Yıkıntıları temizlemek, enkaz altındaki naaşları ve yaralıları çıkarmak için gerekli ekipman ve makinelerin yanı sıra tıbbi ekipmanların Gazze’ye girmediğini açıklayan Ebu Zuhri, İsrail’in bu yolla Gazze halkını baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Arap ve İslam ülkelerine bu konuda İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulunan Ebu Zuhri, Gazze’nin yeniden inşası için kendi çalışmalarını da yürüttüklerini söyledi. Ebu Zuhri, “gerekli destek sağlandığında, geçişler açıldığında ve her şey temin edildiğinde, yeniden inşa çalışmalarının 5-7 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ATEŞKESİ ETKİLEMEZ’

Ebu Zuhri öte yandan Trump’ın açıklamalarının halihazırda birinci aşaması devam eden ateşkes anlaşmasını etkilemeyeceğini söyledi. “Bu açıklamaların anlaşmanın ikinci aşaması ve devamı üzerindeki etkisine dair herhangi bir değerlendirmemiz yok” diyen Ebu Zuhri, “Biz Hamas olarak, birinci aşamanın kalan kısmını uygulamaya kararlıyız ve ikinci aşama müzakerelerine başlamaya hazırız” dedi.