Hamas yetkilisi CNN Türk'e konuştu: Türkiye'ye güveniyoruz

Hamas yetklilisi ve Yahya Sinvar’ın özel kalemi Dr. Kemal Ebu Avn, CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki mevcut durumu felaket boyutunda olarak nitelendiren Dr. Avn, İsrail’in saldırılarının ateşkese rağmen aralıksız sürdüğünü belirtti.

Gazze'nin neredeyse tamamen yıkılmış durumda olduğunu kaydeden Ebu Avn, hastanelerin, su kuyularının, okulların ve üniversitelerin hedef alındığını, sivil yerleşim alanlarında ayakta kalan yapıların oranının yüzde 10’u geçmediğini ifade etti. Bu yapıların da yaşanabilir durumda olmadığını vurguladı.

Sivil halkın barınmak zorunda kaldığı çadırların dahi saldırılardan ve olumsuz hava koşullarından zarar gördüğünü dile getiren Ebu Avn, ateşkes sürecinde de İsrail’in ihlallerini sürdürdüğünü söyledi. Yağışlar nedeniyle birçok çadırın sular altında kaldığını aktaran Ebu Avn, Gazze’de yaşananların tarihte benzeri görülmemiş bir yıkım olduğunu kaydetti.

Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomatik temaslar devam ederken, İsrail’in Türkiye’nin bu görüşmelere katılmasına karşı çıktığı da gündeme geldi. Kemal Ebu Avn, Filistin direnişinin savaşın başından bu yana Türkiye’nin arabulucu olmasını istediğini belirterek, Türk ordusunun Gazze’de barış gücü olarak bulunmasının talep edildiğini söyledi. Ancak İsrail’in Türkiye’yi “düşman” olarak gördüğünü ve bu nedenle Ankara’nın sürece dahil olmasını istemediğini ifade etti. Ebu Avn, İsrail’in New York’taki konsolosluğu tarafından da bu tutumun açıkça dile getirildiğini aktardı.

Türkiye’nin arabulucu rolünün Filistin tarafı için önemine değinen Ebu Avn, Türkler ile Filistinliler arasında güçlü bir kardeşlik bağı bulunduğunu savundu. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin İsrail’e destek verdiğini belirten Ebu Avn, bu ülkelerin askerlerinin Gazze’de barış gücü olarak bulunmasının güven verici olmayacağını söyledi. Ebu Avn, Türkiye’ye duyulan güvenin altını çizdi.

İsrail’in ateşkes şartları arasında yer alan “Hamas’ın silah bırakması” talebini de değerlendiren Ebu Avn, bu adımın savaşı sona erdirmeyeceğini savundu. Silah bırakılsa da bırakılmasa da İsrail’in saldırılarını sürdüreceğini öne süren Ebu Avn, geçmişte Sabra ve Şatila’da yaşananları örnek gösterdi. Gazze’de ağır silahların bulunmadığını hatırlatan Ebu Avn, İsrail ve ABD’nin de bölgedeki silahların büyük ölçüde yok edildiğini açıkladığını, geriye kalanların ise sivillerin kendilerini korumak için kullandığı hafif savunma silahları olduğunu söyledi.

Ebu Avn, asıl küresel tehdidin İsrail’in sahip olduğu silahlar olduğunu savunarak, bu silahların Lübnan, Suriye ve hatta Türkiye için dahi tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Bu nedenle İsrail’in Türkiye’yi düşman olarak gördüğünü sözlerine ekledi.