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Hamas: Umduğumuz desteği bulamadık

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#Hamas#Filistin#Hizbullah
Hamas: Umduğumuz desteği bulamadık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

Hamas’ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail güçleri ile 7 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalar bağlamında Hizbullah, Batı Şeria’daki Filistin yönetimi ve bazı Arap devletlerinin tutumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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El Cezire’ye konuşan Merzuk, “Hizbullah’tan ve Batı Şeria’daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk” diye konuştu. Merzuk ayrıca bazı Arap devletlerinin ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminden kimi isimlerin Hamas’ın ortadan kaldırılması için Batı ülkelerine gizlice çağrıda bulunduğunu iddia etti. Merzuk ithamında hangi Arap liderleri kast ettiğini söylemedi.

İSRAİL İHA’SINI VURDULAR

Öte yandan Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait insansız bir hava aracını Lübnan sınırından yaklaşık 5 km içerideki Khiyam kasabası üzerinde vurduğunu açıkladı.

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#Hamas#Filistin#Hizbullah

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