Hamas: Umduğumuz desteği bulamadık

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El Cezire’ye konuşan Merzuk, “Hizbullah’tan ve Batı Şeria’daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk” diye konuştu. Merzuk ayrıca bazı Arap devletlerinin ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminden kimi isimlerin Hamas’ın ortadan kaldırılması için Batı ülkelerine gizlice çağrıda bulunduğunu iddia etti. Merzuk ithamında hangi Arap liderleri kast ettiğini söylemedi.



İSRAİL İHA’SINI VURDULAR



Öte yandan Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait insansız bir hava aracını Lübnan sınırından yaklaşık 5 km içerideki Khiyam kasabası üzerinde vurduğunu açıkladı.