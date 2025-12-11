Hamas silahsızlanmayı reddetti: 'Katliamlar yaşanıyor!' Gazze'de 10 yıllık ateşkes teklifi

Haberin Devamı

Gazze'de ateşkes İsrail saldırıları nedeniyle tam olarak uygulanamazken Hamas'tan Trump'ın Gazze yönetimini uluslararası bir oluşuma devredecek ve örgütü silahsızlandıracak plana ilişkin açıklamalar yapıldı. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal, grubun silahsızlanmayı kabul etmediğini duyurdu. İsminin açıklanmaması şartıyla basına demeç veren üst düzey bir Hamas yetkilisi ise İsrail'in teklifini savaşı durdurmak için kabul ettiklerini açıkladı. Yetkili, Hamas'ın İsrail'e uzun süreli ateşkes için yeni bir teklifte bulunduğunu kaydetti.

Meşal, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin Gazze'de görevlendirilmesi planlanan uluslararası gücün rolü için "görevin barışı dayatmak değil, barışı korumak olduğu" ifadelerini olumlu gördüklerini aktardı.

Gazze'de görevlendirilmesi planlanan uluslararası gücün bölgedeki Filistinli siviller üzerinde yetkiye sahip olmasını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Meşal, söz konusu gücün sınır hattında çatışmaları engellemekle görevli olması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan Meşal, "Silahın tamamen bırakılması fikri (Filistin) direniş için kabul edilemez. Çünkü Filistinlilerin silahın alınması onların ruhunun alınması demektir. Tecrübemiz bize gösteriyor ki Filistinliler silahsız bırakıldığında katliamlar yaşanıyor." diye konuştu.

Gazze'nin yönetimi konusunda ateşkes doğrultusunda yapılan düzenlemeler hakkında Meşal, savaşın şartları ve İsrail'in engellemesi nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'yi birlikte yönetecek bir yapının kurulamadığını bunun yerine bölgenin yönetimini "Gazze içinden seçilecek bir teknokrat hükümete" bırakacaklarını ifade etti.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal

HAMAS'IN ATEŞKES ŞARTI İSRAİL'İN TAMAMEN ÇEKİLMESİ

Hamas, "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi durumunda" uzun süreli bir ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu duyurdu. Üst düzey bir Filistinli yetkili, bu teklifin geçtiğimiz hafta Kahire'de Mısır, Katar ve Türkiye arabulucularına iletildiğini açıkladı. Görüşmelere yakınlığı nedeniyle ismini gizlemek isteyen kaynak, teklifin görüşmelere hız kazandırmak amacı taşıdığını vurguladı.

Haberin Devamı

The Middle East Eye'ın haberine göre, isminin gizli kalması şartıyla görüşmelerin gidişatına ilişkin bilgi veren yetkili, Hamas'ın İsrail güçlerinin çekilmesi ve arabulucuların denetim garantisi vermesi halinde, Gazze-İsrail hattında 7 ila 10 yıl sürecek bir ateşkes uygulamayı kabul ettiğini ve bu süre zarfında Gazze'den İsrail'e karşı hiçbir silahlı saldırı düzenlenmeyeceğinin taahhüt edildiğini söyledi.

'SOYKIRIM YAPTIĞI İÇİN DIŞLANMIŞ BİR ÜLKE'

Uluslararası duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Meşal, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçu nedeniyle "dışlanmış bir ülke" haline geldiğini anlatarak, "İsrail, katliamlar yaparak soykırım yaptığı için dışlanmış bir ülke oldu." dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri 2026 başında açıklanacak Haberi görüntüle

Meşal, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının İsrail'in engellemeleri nedeniyle tamamlanamadığını ve Gazze'de insani krizin devam ettiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Barınak ve insani yardım konusunda Siyonistlerin ihlalleri var. Bölgeye günlük 600 TIR'ın girişi için anlaşmaya varıldı ancak başlangıçta sadece 150 TIR girebildi. Sayı daha sonra günde yaklaşık 500 TIR'a çıktı ama yine de bu kamyonların sadece üçte biri halka yardım taşırken, diğer üçte ikisi ticaret için mal taşıyor. Gazze'de insanlar yardıma muhtaç. Piyasada mal bulunması yetmez, halkın alım gücü yok."

İSRAİL GAZZE'NİN YÜZDE 60'INI İŞGAL ALTINDA TUTUYOR

Haberin Devamı

Gazze'de ateşkes anlaşması uyarınca belirlenen sarı hattın İsrail ordusu tarafından ihlal edildiğini ve ilerlediği hatırlatan Meşal, "Gazze'nin yüzde 60'ı artık İsrail kontrolünde" bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na ilişkin değerlendirme yapan Meşal, "Bu, bir asır önceki İngiliz sömürgesini hatırlatan bir tür vesayet sistemidir." açıklamasını yaptı.

Meşal, Hamas'ın siyasi bir partiye dönüşme ihtimali konusunda, "Biz bağımsız bir devlette değiliz ki (silahlı) mücadeleden uzak bir şekilde siyasetle uğraşalım, biz işgal altındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

ATEŞKESTE SON DURUM

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ateşkes görüşmelerinin "kritik bir aşamada" olduğunu ifade etti. Doha Forumu'ndaki konuşmasında, Gazze'nin istikrarı için Refah sınır kapısının iki yönlü olarak açılmasının elzem olduğunu kaydetti.

El Sani, "İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi olmadan ateşkes sağlanamaz" diyerek, insanların serbestçe hareket edebilmesi gerektiğini ancak mevcut düzenlemelerle bunun mümkün olmadığını belirtti.

Gözden Kaçmasın Dünyanın dörtte üçü milyarderlerin elinde! Eşitsizlik uçurumu büyüdü Haberi görüntüle

İsrail güçlerinin Gazze'nin yaklaşık yüzde 53'ünü, en verimli tarım arazilerini de içerecek şekilde işgal etmeye devam ettiğini söyleyen Hamas kaynağı da "Elbette Hamas anlaşmanın iyi olmadığını düşünüyor. Ancak önceliği savaşı durdurmaktı" açıklamasını yaptı.

HAMAS'IN STRATEJİSİ

Hamas yetkilisi, hareketin stratejisinin savaşı durdurup ardından diğer konulara odaklanmak olduğunu ifade etti.

Yetkili, Hamas'ın İsrail ihlallerine ne kadar süre tahammül edeceği sorusuna ise ateşkesin "çok zor bir aşamada" olduğu yanıtını verdi ve "Birçok şey çok kötü, ama stratejimiz halkımızı kurtarmak. Bugünler zor, ama bunlar uzun bir mücadelenin sadece bir anı" diye konuştu.

Ekim ayındaki ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in hava saldırıları ve İHA atakları devam ediyor. Filistinli yetkililere göre, 10 Ekim'den itibaren 600'den fazla ihlal belgelendi ve İsrail en az 360 kişiyi öldürdü, 900'den fazla kişiyi yaraladı.

İsrail'in şu anda sadece Gazze'den çıkışlara izin verdiği ve binlerce kişinin kuzeydeki evlerine dönmesini engellediği biliniyor.

GAZZE'YE KURUL YÖNETİMİ

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onaylamıştı.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından idare edilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de yapıda yer alacak.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

ABD VE İSRAİL ARASINDA GAZZE GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Başkan Donald Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planının uygulanması konusunda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikilinin Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da BMGK tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planının uygulanması konularını görüştüğü belirtilerek, bölgesel güvenlik ve insani yardım hususlarının da ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı kaydedilirken, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için yakın işbirliğine olan bağlılığın dile getirildiği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarını sürdürüyor.