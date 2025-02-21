Hamas rehine naaşlarını siyah tabutta teslim etti

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7 Ekim 2023’teki saldırıların ardından esir düşen bir anne ve iki küçük çocuğunun da bulunduğu esirler teslim edilmeden önce bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kızılhaç’a siyah tabutlarda teslim edilen esirlerin bedenleri İsrail’e götürüldü. Takas sırasında Hamas’ın sahneye astığı afişler dikkat çekti.

İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “vampir” olarak tasvir edildiği afişte, “Savaş suçlusu Netanyahu ve onun Nazi ordusu, onları (rehineleri) Siyonist savaş uçaklarının füzeleriyle öldürdü” ifadesi yer aldı. Hamas sözcüsü takas öncesi yaptığı açıklamada, “Rehineler, İsrail uçaklarının saldırısında öldürüldü” demişti. Netanyahu’nun törene katılmaktan son anda vazgeçmesi dikkat çekti. Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat’ta İsrail, bir grup Filistinli esiri daha serbest bırakacak.

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KAYIP DOKTOR YARIN SERBEST

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesinin müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye, 27 Aralık’ta İsrail güçleri tarafından alıkonulduğundan bu yana ilk kez görüldü. Ebu Safiye önceki gün elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde görüntülendi. Bitkin görünen doktorun, İsrail’in Kanal 13 Televizyonu için röportaj verdiği ortaya çıktı. Ebu Safiye yarın serbest bırakılacak Filistinli esirler arasında yer alıyor.