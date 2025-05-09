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Hamas, Papa 14. Leo'yu kutladı, Gazze halkına destek istedi

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#Hamas#Robert Prevost#Gazze
Hamas, Papa 14. Leoyu kutladı, Gazze halkına destek istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 01:32

Hamas, papa seçilen ilk ABD'li Kardinal Robert Prevost'i tebrik etti ve Gazze'deki soykırıma karşı durma ve ezilenlere destek olma konusunda ondan selefinin yolundan gitmesini talep etti.

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 14. Leo ismini kullanacak Papa, Katolik Kilisesinin başına seçilmesinden ötürü tebrik edildi ve Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden İsrail saldırıları başta olmak üzere küresel trajediler ve felaketlerde manevi ve insani misyonunu yerine getirmesinde başarılar dilendi.

Vefat eden Papa Francis'in, özellikle Filistin halkıyla dayanışmasına ve İsrail'in baskıcı politikalarını reddetmesine atıfta bulunulan açıklamada, Papa 14. Leo'dan da "ezilenlere destek olma, Gazze'de savunmasız çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı işlenen soykırım ve etnik temizliğin durması için uluslararası alanda kararlı adımlar atma ve Filistin'de Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik sistematik ihlallerin son bulması yönündeki ahlaki yaklaşımı sürdürmesi istendi.

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#Hamas#Robert Prevost#Gazze

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