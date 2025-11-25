Hamas, Merkava'yı yıktı! Uzman isim, İsrail'e istihbarat operasyonunu değerlendirdi: 'Karada bataklığa saplandı'

Haberin Devamı

Hamas'a bağlı özelleşmiş bir istihbarat birimi, yaklaşık 100 bin İsrail askerinin sosyal medya hesaplarını takip etti. Askerlerin paylaştığı binlerce fotoğraf ve video, yıllar içinde ayrıntılı bir veri tabanında toplandı. Hamas'ın istihbarat çalışmalarında özellikle IDF'nin en gelişmiş zırhlı aracı olan Merkava 4 tankına odaklandığı bildirildi.

Hamas, çalışmaları sonucunda tankın üzerinde aracı tamamen devre dışı bırakılmasını sağlayan gizli bir kapatma anahtarının yerini tespit etti ve elde ettiği istihbarat bilgilerini kullanarak onlarca Merkava tankını imha etmeyi başardı. İsrail, Hamas'ın istihbarat faaliyetlerinin boyutunu 2024'ün başlarında "Pentagon" olarak adlandırılan bir tünel kompleksinin keşfiyle fark edebildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarında başarı elde ettiğini öne sürmesine karşın, verdiği ağır kayıplar dikkat çekmişti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda kullandığı zırhlı araçların yarısını imha etmeyi başardı.

İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma, bu başarının ardında Hamas'ın istihbarat ve mühendislik faaliyetlerinin olduğunu ortaya çıkardı. Hamas'ın Merkava tanklarına karşı sağladığı başarının bir tesadüf olmadığını belirten terör ve güvenlik uzmanı emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Hurriyet.com.tr'ye İsrail'in kara savaşındaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İSRAİL ORDUSUNUN OMURGASI'

İsrailli Maariv gazetesi, temmuz ayında yayınladığı bir haberde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zayiatına dair haberinde Merkava tanklarının yaklaşık yarısını kaybettiğini yazmıştı. Haberde, Filistinlilerin uzun süredir "dünyanın en iyi ve en güçlü tankı" olarak görülen "Merkava efsanesini yıkmayı başardığı" ifade edilmişti. Merkava'nın İsrail ordusunun savaş doktrinindeki stratejik konumuna vurgu yapılan haberde, Hamas'ın Merkava'yı etkisiz hale getirerek "İsrail ordusunun omurgasını kırdığı" aktarılmıştı.

'İSRAİL AĞIR KAYIPLAR VERDİ'

Merkava'nın gelişmiş bir tank olduğunu vurgulayan Başbuğ, sahip olduğu teknolojik üstünlüğe rağmen İsrail ordusunun kara harekatında başarısız olduğunu bildirdi. Başbuğ, İsrail'in Gazze'de başarılı kara saldırıları düzenlediği iddiasının doğru olmadığını ve IDF'nin 7 Ekim 2023'ten sonraki süreçte ağır kayıplar verdiğine dikkat çekti.

İsrail'in Merkava tanklarında çok sayıda asker kaybettiğini ifade eden Başbuğ, şunları dile getirdi:

"Merkava sıra dışı bir tank. Önden çekişli, bölgeye göre dizayn edilmiş bir tank. İyi sınıf olarak anılıyor. Ama bir şeyi iyi yapman yetmiyor, kullananın akıl ve becerisi de önemli bir etken. İsraillilerin de bu yönde bir becerisi olmadığı için bir anda o Merkava tankları hurda yığınına döndü. Hamas'ın paylaştığı görüntülerde Kassam askerlerinin o tankları keklik gibi avladığı görüldü."

'KARADA BATAKLIĞA SAPLANDI'

Başbuğ, İsrail ordusunun kara savaşında başarılı olduğuna ilişkin iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, Tel Aviv yönetiminin geçmişte kısa süreli yapılan ateşkesleri İsrail'in kayıpları nedeniyle kabul ettiğini kaydetti.

İsrail ordusunun karada ve denizde "aklı ve cesareti olmadığını" belirten Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in hava kuvvetleri anlamında üstünlüğü var, bunu dibine kadar kullanıyor. Baştan beri dedik ki: 'İsrail sadece havadan öldürmeyi bilir. Çünkü herhangi bir risk ya da mukavemet yok, hava savunması yok, Hamas'ın hava kuvvetleri yok; ama karaya geldiğinde bataklığa saplanır.' Öyle de oldu.

İsrail farklı bir tablo çizse de karasal anlamda en ufak bir başarı elde etmiş değil. Bazen bölgeye girip çıktığı görüntüleri paylaşıyor bölgeye hakimiz diye. Bunların hepsi hikaye. Zaman zaman İsrail ateşkes tekliflerini kabul etti. Bunları insani değerlerden değil, bölgeye karadan girip orada ölen askerlerin cesetlerini ve kaybettiği tankları toplamak için kabul etti. En uzun ateşkesin ilk 3 gününde bütün o kayıp tankları ve askerleri taşımışlardı. Taşıma işi bittiği an İsrail ateşkesi tekrar ihlal etti ve ateşkes diye bir şey kalmadı."

HAMAS'IN İSTİHBARAT BAŞARISI

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Gazze'nin merkezinde bulunduğu bildirilen yeraltı kompleksinde, Hamas'ın yaklaşık beş yıllık çalışmalarının ürünü olan haritalar, istihbarat raporları, sanal gerçeklik simülatörleri ve askeri araçların tam ölçekli maketleri ele geçirildi. Hamas'ın İsrail zırhlı birliklerinin eğitim sistemleri örnek alınarak geliştirilen bu maket ve simülatörlerle, Kassam Tugayları'na bağlı özel bir "tanksavar gücü" oluşturduğunu belirtildi.

Başbuğ, Kassam Tugayları'nın sadece askeri bir oluşum olmadığının altını çizdi ve çok sayıda istihbaratçı ve mühendisin de grupta yer aldığını açıklayarak, şunları sözlerine ekledi:

"Kassam Tugayları, sadece salt silahlı mücadelenin yapıldığı bir yapı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Hamas'ın mühendis sınıfında ve istihbarat alanında iyi bir teşkilatlanması var. Demir Kubbe'nin delinmesi ve bu tür bilgilerin elde edilmesi tesadüf değil. Demir Kubbe'nin de şifrelerini çözdüler. Bunun şifresini çözen yiğidin başına MOSSAD ödül koydu ama o kişiyi yakalayamadı. MOSSAD hala şifrelerin nasıl kırıldığını bilmiyor. O çocuğu MİT de korudu. Çocuk geçtiğimiz sene Malezya'ya turistik ziyarete gitti. Orada MOSSAD operasyonla çocuğun tepesine çöktü, MOSSAD'ın tepesine de MİT çöktü ve çocuğu kurtardı."

'İSRAİL BİLİYOR AMA AÇIKLAYAMIYOR'

Hamas'ın mühendis kadrosunun Merkava ve Demir Kubbe sistemlerini çözme konusunda başarılı olduğunu ifade eden Başbuğ, bu durumun İsrail'in askeri kayıplarını artırdığını vurguladı. Başbuğ, İsrail'in Hamas'ın teknik anlamda sistemlerini çözdüğünü bildiğini ancak bunu açıklayamadığını da bildirdi.

Merkava ve Demir Kubbe'nin Hamas için en büyük tehdit unsurları olduğunu belirten Başbuğ, şunları kaydetti:

"Şunu söylemek istiyorum, Hamas içerisinde de mühendis aklı çalışan ve gerçekten bu konuda iyi bir kadro var. Bu kadrolar Merkava ve Demir Kubbe gibi sistemlerin yapısını ve yazılımlarını çözebiliyorlar. Zaten Demir Kubbe 1, Merkava tankları 2. Hamas için en büyük tehditlerdi. İkisini de bu istihbari çalışmalarla çözdüler. Çözdükleri için de Gazze'deki katliam sırasında İsrail askerlerini keklik gibi avladılar.

İsrail bunu biliyor. Hamas tarafından bilindiğini. Fakat raconu kurtarma adına açıklayamıyor. İsrail bunun açıklamasını yapamıyor ama çok iyi biliyor ki Hamas teknik anlamda bir çok konuya hakim. Bunu da istihbarat casusluk faaliyetleriyle elde etti ve mühendislik kadrosuyla da takviye etti."

'İSRAİL ORDUSUNUN KARASAL ANLAMDA HİÇBİR BAŞARISI YOK'

Başbuğ, İsrail ordusunu "korkak ve savaşçı özelliği olmayan bir katliam çetesi" diye tanımlayarak, şunları ifade etti:

"İsrail ordusu korkak ve savaşçı özelliği yok. İsrailli askerler travmayı atamıyorlar. İntihar sayısı çok fazla. İsrailli asker anneleri çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle feryat ediyor. Dolayısıyla İsrail'in karasal hiçbir başarısı yok. Olmadığı için Gazze'de işin içinden 2 yıldır çıkamıyor. Gazze Şeridi 40 km'lik bir şerit. Sahip oldukları teknolojiyle savaşın 1 saatte bitmesi gerekirdi. Sebebi havada aslan, yerde tarla faresi olmaları. Onun sıkıntısı var şu an İsrail'de. İşin içinden çıkacağa da benzemiyor."

MERKAVA TANKI

Tanıtım Yılı: 1979

İnşa Edilen Adet: Mark 1: 250, Mark 2: 580, Mark 3: 780, Mark 4: 360 (hizmette) + 300 (teslim edildi)

Uzunluk: 9,04 metre (top namlusu dahil) / 7,60 metre (top namlusu hariç)

Savaş Ağırlığı: 65 ton

Süspansiyon: Helezon yay

Motor: MTU 12V883 1119 kW turboşarjlı dizel motor

Silah Kapasitesi: 48 mermi

Azami Hız: 64 km/s (yolda), 55 km/s (arazide)

Menzil: 500 km

Mürettebat: 4 kişi (komutan, sürücü, topçu, doldurucu)