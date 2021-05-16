Hamas: İsrail’in Mescid-i Aksa’dan çekilmesi şarttır

Hamas’ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Halid Meşal, TRT Arapça’ya verdiği röportajda, “Bu milli bir mücadele. Çünkü biz bu topraklarda yaşayan bir halktık ve işgalciler gelip bizi yerimizden etti. Yani bu, işgalcilere karşı bir direniştir. Onlarla Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı savunma hakkımız var” ifadelerini kullandı.



ABD’Lİ DİPLOMAT BÖLGEDE

Halid Meşal, Gazze ve İsrail arasındaki tırmanışın kontrol altına alınmasına yönelik Türkiye, Mısır, Katar ve ABD tarafında hareketlilik olduğunu dile getirdi. Hamas yetkilisi Meşal, “En önemli şartlar işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’dan çıkması, halkımıza ve Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ibadet özgürlüğü tanınması ve Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin durdurulmasıdır” dedi.

Öte yandan ABD’li diplomat Hady Amr da tansiyonun düşürülmesi için İsrail ve Filistin tarafıyla görüşmek için bölgeye gitti.

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