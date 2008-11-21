Hamas: İsrail de uyarsa ateşkese bağlı kalacağız

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Haniye, Gazze'de cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'deki militan gruplarla iki gündür ateşkes konusunda görüşmeler yaptığını belirterek, "Bu konuda açık bir tavır ortaya koydular. İşgal gücü ateşkese uyarsa ateşkese bağlı kalacaklar" dedi.



Haniye, İsrail'in, Gazze geçiş noktalarını kapatmayı sürdürüp, ablukayı ağırlaştırarak ateşkesin koşullarına uymadığını da ifade etti.



İsrail ile Gazze'deki Hamas yönetimi arasında, Mısır'ın arabuluculuğunda 19 Haziranda yürürlüğe giren ateşkes, İsrail'in bir tünel imha etmek gerekçesiyle bölge sınırlarından içeri girmesi ve çıkan çatışmalarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları militanlarından 7'sinin ölmesi ve Filistinli militanların roket saldırılarını yeniden başlatmasıyla resmen olmasa bile fiilen ortadan kalkmıştı.



Bu sabah da İsrail'in güneyindeki, Gazze ile sınır yakınlarındaki 120 bin nüfuslu Aşkelon'un sanayi bölgesi yakınlarına bir Kassam roketi atıldı, ayrıca Necef'e iki de havan mermisi saldırısı yapıldı, ancak herhangi bir yaralanma olmadı.



Öte yandan Haniye konuşmasında, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının 26 Kasımda Kahire'de yapacakları toplantı öncesi, Hamas ile dışişleri bakanları arasında bir toplantı yapılması önerisinde de bulundu. Haniye, bu toplantı önerisinin, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarını mevcut durum ve Filistinli gruplar arasındaki diyalog ve uzlaşı görüşmeleriyle ilgili bilgilendirmek olduğunu kaydetti. Haniye, "Eğer Araplar, Filistin'de ne olduğuna dair dengeli bir görüşe sahip olmak istiyorlarsa iki tarafı da dinlemek durumundalar" dedi.



Haniye, Mısır'la ilişkilerini de "stratejik ve istikrarlı" olarak nitelerken, günlük ilişkilerde, görüşler arasında bazı farklılıkların olabileceğini belirtti, ancak bunun Mısır'la ilişkilerinin gergin olduğu anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

