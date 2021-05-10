MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHamas: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek
Geri Dünya Hamas: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Hamas: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamas: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtti.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş olan Filistinlilere karşı dini bir savaş yürütüyor." dedi.

Kudüs'te yaşanan tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Hamade, bu saldırılar karşısında, "İsrail, ağır bir bedel ödeyecek." diye konuştu.

Hamade, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların İsrail'in "vahşiliğinin ve barbarlığının" delilleri olduğunu ifade ederek, Filistinlilere kararlılıklarından vazgeçmemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmelerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"GERÇEK BİR KATLİAM VE SAVAŞ SUÇU"

Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "gerçek bir katliam ve savaş suçu" olarak değerlendirdi.

Zuhri, "Tüm halkımızı sokağa çıkmaya ve işgale karşı durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer vererek, İsrail tarafından işlenen bu suçların yankıları olacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

39
Mescid-i Aksada son dakika gelişmeleri: Sivillerin üzerine araç sürdüler, Meryemin gülümseyen karesi dünya gündeminde..
Mescid-i Aksa'da son dakika gelişmeleri: Sivillerin üzerine araç sürdüler, Meryem'in gülümseyen karesi dünya gündeminde..

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi