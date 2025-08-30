Hamas, Hizbullah, İran’dan sonra İsrail Husilerin üst kademesini vurdu

Haberin Devamı

İsrail ordusu Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana Kızıldeniz’deki İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen gemilere saldırarak bölgedeki ticareti sekteye uğratan Yemen’deki Husilere yönelik yeni bir saldırı düzenledi. Perşembe günü düzenlenen hava saldırısında başkent Sana’da birçok noktada patlamalar meydana gelirken, İsrail’in Husilerin siyasi ve askeri yönetim kadrosundan isimleri hedef aldığı bildirildi. Saldırıda Husi yönetiminin Başbakanı Ahmed el-Rahavi’nin öldürüldüğü iddia edildi. Ayrıca savunma bakanı ve genel kurmay başkanının da hedef alındığı bildirildi.

KONUŞMA SIRASINDA VURDULAR

İsrail’in saldırıyı Husilerin lideri Aldulmelik el-Husi’nin haftalık konuşması sırasında düzenlediği aktarıldı. İsrail ordusu sadece tek bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmesine rağmen başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiği öğrenildi. İsrail ordusunun açıklamasında Sana’da Husilere ait bir askeri hedefin vurulduğu belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın hava saldırılarını ordu komuta merkezinden takip ettiği belirtilirken, İsrailli Bakan’ın “İsrail’e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir” tehdidi paylaşıldı. Öte yandan Yemen ve İsrail basını saldırının ana hedefinin Husilerin üst düzey isimleri olduğunu yazdı.

ÜST KADEME HEDEF ALINDI

Yemen’in El Cumhuriyet kanalı ve Aden Al-Ghad gazetesi, Husi başbakanı Rahavi’nin yanında bulunan birkaç kişiyle birlikte apartman dairesinde öldüğünü iddia etti. Ayrıca Husi liderinin yayınlanacak konuşmasını izlemek için toplanan Husi Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Esifi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari’nin de hedef alındığı ve öldürülmüş olabilecekleri öne sürüldü. İsrail’den resmi bir açıklama gelmezken, İsrail basını “Husilerin tüm askeri ve hükümet elitinin saldırıda ortadan kaldırıldığı değerlendirmesinin arttığını” yazdı. Yemen medyası da cumhurbaşkanlığı sarayına düzenlenen bir saldırıda birkaç Husi hükümet liderinin öldürüldüğünü bildirdi.

YİNE AYNI STRATEJİ Mİ

İsrail, Gazze’deki savaşın başlamasının ardından bölgedeki İran destekli grupların lider kadrolarına yönelik saldırı stratejisi güdüyor. Hamas lideri İsmail Haniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a operasyonlar düzenleyen İsrail ordusu, İran’ın da üst düzey generallerini hedef almıştı. Husi Başbakanı el-Rahavi’nin grubun askeri karar alma mekanizmasıyla bir ilgisi olmadığı ve ölümünün Husi saldırılarının azaltılmasına etkisi olmayacağı belirtiliyor.

Bilgi notu: Yemen’in kuzeybatısını, başkent Sana’yı ve Kızıldeniz kıyılarını kontrol eden Husiler, Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana İsrail’e füze ve dron saldırıları düzenliyor, Kızıldeniz’deki gemileri hedef alıyordu.