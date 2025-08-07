Hamas: Gazze’yi yönetme planımız yok

Haberin Devamı

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Suudi Arabistan merkezli Al Hadath’a yaptığı açıklamada “Gazze’nin idaresine yönelik herhangi bir düzenlemenin parçası olmak istemiyoruz. Ne hükümete ne de yönetime katılacağız” dedi. Aynı açıklamada, Filistinli grubun yardım girişleri veya sınır kapılarının yönetimine dahil olma gibi bir hedefinin olmadığını da vurgulayan yetkili, geçiş noktalarının savaş öncesinde olduğu gibi Filistin-Mısır işbirliğiyle yönetilmesi gerektiğini savundu. Silahsızlanmanın ise şu an için mümkün olmadığını belirten yetkili, “Sorun silahlar değil, İsrail’in saldırganlığıdır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hamas yetkilileri “işgal sona erene ve başkenti Kudüs olan bağımsız, tam egemen bir Filistin devleti kurulana” kadar silah bırakmayacaklarını açıklamıştı.