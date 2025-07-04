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Hamas'tan Gazze'de ateşkes teklifine cevap geldi: Tamamen hazırız

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#Hamas#Gazze#Netanyahu
Hamastan Gazzede ateşkes teklifine cevap geldi: Tamamen hazırız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 23:20

Hamas'ın Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takasına ilişkin teklife "olumlu yanıtı" arabuluculara ilettiği bildirildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere gideceği Washington ziyaretinden önce 5 Temmuz'da siyasi ve güvenlik kabinesini toplayacak. 

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Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takasına ilişkin teklife, Filistinli siyasi gruplarla istişare sonucunda verilen "olumlu yanıtın" arabuluculara iletildiği belirtildi.

Hamastan Gazzede ateşkes teklifine cevap geldi: Tamamen hazırız

“TAMAMEN HAZIRIZ”

Açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu yanıt verdi ve bu teklifi uygulamak için hemen ciddi bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır." ifadesi kullanıldı.

Hamastan Gazzede ateşkes teklifine cevap geldi: Tamamen hazırız

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NETANYAHU’DAN KRİTİK ADIM

Tel Aviv'den Hamas'ın yanıtına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde yarın akşam siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu düzenleyecek.

TRUMP: İSRAİL 60 GÜNLÜK ATEŞKESİ KABUL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.  Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara değinen Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hamastan Gazzede ateşkes teklifine cevap geldi: Tamamen hazırız

  Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti. Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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#Hamas#Gazze#Netanyahu

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