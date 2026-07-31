×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hamas Gazze anlaşmasını kabul etti: Detaylar belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#Gazze#İsrail
Hamas Gazze anlaşmasını kabul etti: Detaylar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 15:32

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini kaydetti. Anlaşmanın İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içerdiği bildirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Hamas yetkilisi Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını aktardı.

İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı paket anlaşmasını kabul ettiklerini hatırlatan Hamad, şunları kaydetti:

"İsrail Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bir önceki aşamanın uygulanması tamamlanmadan hiçbir şekilde bir sonraki aşamaya geçmeyeceğiz."

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTrump duyurdu: Gazzede anlaşmaya varıldı... Türkiyeye Gazze teşekkürü ettiTrump duyurdu: Gazze'de anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye Gazze teşekkürü ettiHaberi görüntüle

SİLAHSIZLANMA İSRAİL'İN ÇEKİLMESİNE BAĞLI

Hamad, silahlarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasının, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulaması, Gazze'den çekilmesi, Ulusal Komitenin görevlerini devralması, uluslararası gücün konuşlanması ve çetelerin dağıtılması şartına bağlı olduğunu" vurguladı.

Anlaşmanın ağır silahların durumuna da açıklık getirdiğini aktaran Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından ağır silahların Filistin Ulusal Komitesinin sorumluluğu altında depolanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hamas yetkilisi Hamad ayrıca, anlaşmanın, uygulamayı sürekli olarak takip etmekle görevli uluslararası bir komitenin bulunmasını öngördüğünü ifade etti.

Gözden KaçmasınFilistin Konvoyu Türkiyeye ulaştı: Hedef Batı Şerianın Gazzeye dönüşmesini önlemekFilistin Konvoyu Türkiye'ye ulaştı: Hedef Batı Şeria'nın Gazze'ye dönüşmesini önlemekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamas#Gazze#İsrail

BAKMADAN GEÇME!