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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Hamas, Filistin yönetiminin yapacağı 'seçim toplantısına' katılmayacak

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Hamas, Filistin yönetiminin yapacağı 'seçim toplantısına' katılmayacak

Filistinli liderlerin 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere bu akşam bir araya gelmesi bekleniyor.

 Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan, Filistin yönetiminin, mayıs ayında yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin vaktinde yapılıp yapılamayacağını masaya yatırmak üzere bu akşam gerçekleştireceği toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

Hamidan, yaptığı açıklamada, Hamas'a ve listeye resmi davet gelmemesi nedeniyle toplantıya katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Hamidan ayrıca listenin ve Hamas'ın, seçimlerin ertelemesini kesinlikle reddettiğini vurguladı.

Filistinli liderlerin 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere bu akşam bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistin seçimleriyle ilgili tutumunu hala açıklamaması nedeniyle bu akşamki toplantıda "seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi" kararı alınabileceği iddia ediliyor.

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