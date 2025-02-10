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Hamas duyurdu: Eser takası ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#Gazze#İsrail
Hamas duyurdu: Eser takası ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 19:20

Hamas "Erteleme kararı İsrail'in ateşkes anlaşmanı ihlal etmesi sebebiyle alındı. Cumartesi günü yapılması planlanan rehine takası sonraki duyuruya kadar ertelendi." açıklamasında bulundu.

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Hamas, erteleme kararını İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sebebiyle alındığını duyurdu.

TRUMP'IN SKANDAL KARARI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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#Hamas#Gazze#İsrail

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