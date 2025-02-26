Hamas duyurdu: 4 esirin cenazesi yarın teslim edecek

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Hamas, İsrailli 4 esirin cenazesini yarın teslim edeceğini duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas, perşembe günü, işgalcinin serbest bırakmayı ertelediği esir grubunu ve Gazze'den 7 Ekim 2023 sonrası gözaltına alınan kadın ve çocukları tahliye etmesiyle eş zamanlı olarak 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edecek." dedi.

Mısırlı ve Katarlı arabulucuların sürece yönelik açık güvenceler verdiğini belirten Kasım, cenazelerin tesliminin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacak yeni bir mekanizma ile gerçekleştirileceğini aktardı ancak söz konusu yeni mekanizmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv'in yarın İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimiyle eş zamanlı olarak geçen hafta esir takasının 7. turunda bırakması gereken Filistinli esirleri serbest bırakacağını bildirmişti.

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Sürecin "İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacak yeni bir mekanizma çerçevesinde yürütüleceğini" belirten Kanu, Mısırlı arabulucuların süreci "garanti altına aldığını" ve Hamas'ın da "anlaşmanın uygulanmasına bağlı olduğunu" vurgulamıştı.

Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasında ikinci aşama için herhangi bir teklif sunmadığını kaydeden Kanu, bu aşamaya geçmeye hazır olduklarını ve tüm süreçleri tamamlamak için ciddi bir şekilde ilerlemek istediklerini ifade etmişti.

İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmasına rağmen İsrail'in, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının Netanyahu'nun gerçekleştireceği "güvenlik istişare toplantısından çıkacak karara bağlı olduğu" kaydedilmişti.

Güvenlik istişare toplantısı sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onların propaganda amacıyla kullanılması" iddiasıyla Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

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Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini belirterek arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırmıştı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

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Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.