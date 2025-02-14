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Hamas açıkladı: Gazze’de ateşkes krizi çözüldü

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#Gazze#İsrail#Hamas
Hamas açıkladı: Gazze’de ateşkes krizi çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

Gazze’de İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle rehinelerin salıverilmesi sürecini askıya alan Hamas, arabulucu ülkelerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucu krizin aşıldığını ve rehinlerin daha önce kararlaştırılan zamanda salıverilmesi dahil ateşkese bağlı kalacağını açıkladı.

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Hamas heyeti ile arabulucu ülkeler Mısır ve Katar arasında yapılan görüşmelerde özellikle bölgedeki barınma sorununu çözmek için karavanların, çadırların ve ağır ekipmanların yanı sıra tıbbi malzemeler ve yakıtın Gazze’ye girişinin öneminin ele alındığı belirtildi. Mısır basını da “arabulucuların krizi aşmaya yönelik çabalarının başarılı olduğunu” bildirdi. Öte yandan İsrail hükümet sözcülerinden Omer Dostri, Gazze’ye karavan ve ağır ekipman sağlanması konusunda bir mutabakat olmadığını yazdı. İsrail tarafı Hamas’a yarına kadar süre vermiş, rehinelerin salıverilmemesi halinde savaşa dönüleceği tehdidinde bulunmuştu.

 

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#Gazze#İsrail#Hamas

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