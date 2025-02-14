Hamas açıkladı: Gazze’de ateşkes krizi çözüldü

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Hamas heyeti ile arabulucu ülkeler Mısır ve Katar arasında yapılan görüşmelerde özellikle bölgedeki barınma sorununu çözmek için karavanların, çadırların ve ağır ekipmanların yanı sıra tıbbi malzemeler ve yakıtın Gazze’ye girişinin öneminin ele alındığı belirtildi. Mısır basını da “arabulucuların krizi aşmaya yönelik çabalarının başarılı olduğunu” bildirdi. Öte yandan İsrail hükümet sözcülerinden Omer Dostri, Gazze’ye karavan ve ağır ekipman sağlanması konusunda bir mutabakat olmadığını yazdı. İsrail tarafı Hamas’a yarına kadar süre vermiş, rehinelerin salıverilmemesi halinde savaşa dönüleceği tehdidinde bulunmuştu.