Hamas, ABD’nin teklifini reddetti: Ateşkes umutları sönüyor

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Gazze’de ateşkes ve rehine takası için geçen hafta Katar’da başlayan müzakerelerin Mısır’da sürmesi beklenirken, İsrail ve Hamas’ın anlaşmaya varılamamasıyla ilgili birbirlerini suçlaması umutları azaltıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim’den bu yana 9. kez ziyaret ettiği İsrail’in başkenti Tel Aviv’de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştükten sonra basına açıklamalarda bulundu. Blinken, Netanyahu’nun güncellenmiş ateşkes teklifini kabul ettiğini belirtirken, Hamas, Katar’da ABD’nin masaya koyduğu “yeni teklifi reddettiğini” açıkladı. İsrailli heyet Doha’dan ülkesine döndü.

NETANYAHU HAMAS’I SUÇLADI

Netanyahu ateşkesin önündeki engelin Hamas’ın itirazları olduğunu söylerken, geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’da tarafların bir araya geldiği sırada ABD’nin sunduğu “köprü önerisini” hatırlatan Blinken, Netanyahu’nun bunu kabul ettiğini belirterek şunları söyledi: “Şimdi Hamas’ın da aynısını yapması gerekiyor ve ardından taraflar, arabulucular ABD, Mısır ve Katar’ın yardımıyla bir araya gelip bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda süreci tamamlamalılar.”

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ABD: SAVUNMAYA HAZIRIZ

Bölgedeki gergin atmosferi de yorumlayan Blinken, İran’ın İsrail’e yönelik olası misillemesine de değindi. “Son haftalarda, artan gerginlikler göz önüne alındığında, bölgeye ek varlıklar konuşlandırdık” diyen Blinken, “bu varlıkların konuşlandırılmasının amacı saldırganlığı kışkırtmak değil, caydırmaktır” dedi. ABD’li bakan ayrıca şayet İsrail’e saldırı olursa İsrail’i savunmaya tamamen hazır olduklarını belirtti. Blinken’ın İsrail’in ardından Mısır’a gitmesi bekleniyor.

İSRAİL’İN ŞARTLARI DAYATILIYOR

Öte yandan, kendilerine İsrail hükümetinin şartlarının dayatıldığını belirten Hamas ise, “Netanyahu’nun hâlâ bir anlaşmaya varmanın önüne engeller koyduğu ve savaşı uzatmak amacıyla yeni koşullar dayattığını öğrendik” şeklinde açıklama yaptı.

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Teklifin “kalıcı bir ateşkes” ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi” maddelerini içermemesi, Hamas’ın itirazının sebeplerini oluşturuyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da önceki gün, “Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini, ancak gerçekte durumun böyle olmadığı” açıklamasını yapmıştı.

MESELE MISIR SINIRI

Mısır medyasına göre uzlaşının önündeki en büyük engeli Philadelphi Koridoru oluşturuyor. Doha’da yapılan toplantılarda İsrail’in koridordaki asker sayısını kademeli olarak azaltmayı kabul ettiği; Hamas’ın bölgeden Gazze’ye silah ve mühimmat sokmasını engellemek için Kahire yönetiminin ABD ile beraber çalışacağı kaydedildi. İsrail, Philadelphi koridorunda asker bulundurmakta ısrar ediyor. Hamas ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini istiyor.

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İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME İNANÇ KALMADI

10 aydır süren Gazze Savaşı’nı sonlandırmak için ateşkes çabaları devam ederken, Filistin krizinin nihai çözümü için ortaya atılan iki devletli formüle olan inanç azalıyor. 1990’ların sonundan 2010’a kadar yapılan anketler, İsrailliler ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun iki devletli çözümü desteklediğini gösterirken, iki halkta da modelin işe yarayacağına dair umutlar tükendi.

Haziran ayında yayınlanan bir PCPSR anketine göre, artık Filistinlilerin yalnızca yüzde 32’si iki devletli çözüme inanıyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından mayıs ayında yayınlanan bir ankete göreyse, İsrailliler arasında iki devletli barışa olan inanç, yüzde 19’a kadar düştü. İsrail’in Filistin topraklarında yasadışı yerleşimleri sürekli genişletmesi ve şiddet olayları yüzünden Filistinliler, uzlaşma şansı görmekte zorlanıyor.